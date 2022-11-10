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沙田中心鳳凰樓478萬沽 持貨5年實蝕逾一成

【明報專訊】近月接連錄新低價成交的沙田中心，最新再有業主蝕讓離場。市場消息指，沙田中心剛錄本月第2宗成交，位於B座「鳳凰」樓層（即頂層對落一層）單位，實用面積288方呎，2房間隔，以478萬元易手，實呎16,597元。

原業主2017年10月506.8萬元購入，持貨約5年，帳面已蝕28.8萬元或約5％；若連使費計，料需實蝕53.8萬元或近11％。

海濱花園最低層 實呎失守8000元

另外，美聯物業高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣老牌屋苑海濱花園，位於19座最低層3房戶，實用面積700方呎，原業主4月開始放盤叫價800萬元，累減260萬元或逾三成後，以540萬元售出，實呎僅7714元。梁指出，上述單位屬極低層，成交呎價料為2015年後，屋苑7年來新低，買家為用家，惟原業主早於2001年6月150萬元購入，持貨逾21年，帳面仍賺390萬元或2.6倍。

相思灣雙號屋月租18萬 兩年升7％

買賣交投淡靜之際，近期租務市場則持續靠穩，更不乏大額租賃成交。中原地產區域營業董事陳沛堯表示，西貢相思灣雙號屋，實用面積3315方呎，4房4套間隔，另連9500方呎私人花園及泳池，單位裝修企理，並備有家具，以月租18萬元租出，實用呎租54元，租客為外區家庭客。業主2007年約1800萬元購入，持貨15年，租金回報12厘。據悉，業主起初購入物業自住，至近年遷出放租，該單位上手租約於2020年簽訂，月租約16.8萬元，即租金2年來升約7％。

另外，太古地產（1972）發展的灣仔EIGHT STAR STREET首錄租賃成交。中原分行市務經理林忠煜表示，單位實用面積481方呎，2房間隔，另連82方呎平台，望街景，獲韓籍客以月租3.5萬元承租，實用呎租73元。業主於去年5月以約1738萬元一手購入單位，租金回報約2.4厘。

[香港地產]

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