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凱帆軒海景戶690萬沽 返8年前價 凶宅樓下2房改1房 4年實蝕近三成

【明報專訊】二手屋苑做價繼續「時光倒流」。鄰近港鐵奧運站的西九龍凱帆軒，新近錄得一宗高層海景戶大幅蝕讓個案，單位不足700萬元沽出，成交價及呎價均重返屋苑同類2014年水平，原業主持貨約4年，連使費計實蝕近三成。此外，將軍澳跨灣大橋最快下月通車前，區內日出康城再有單位成交實呎失守萬元大關，原業主持貨約3年半，連使費實蝕近兩成。

明報記者 歐陽慧恩

中原首席分區營業經理黃家全稱，凱帆軒2座中高層B室，實用466方呎，由原則2房改為1房間隔、享維港海景，成交價690萬元，實呎14,807元，雖然單位對上樓層A室於2013年曾發生跳樓事件，但成交單位並不屬事故單位正下方，對承造銀行按揭影響較低。翻查資料，2020年6月2座低層E室曾以780萬元成交，實用459方呎，2房間隔，向馬路，實呎16,993元，單位同樣為對上樓層曾發生事故，但最新成交中高層B室景觀較佳之餘，呎價卻較當年再低13%。原業主於2018年以884萬元購入單位收租，帳面蝕22%，若連使費計料實蝕約240萬元或27%。

跨灣大橋下月通車 首都實呎再失守萬元

至於位於將軍澳日出康城首都3座低層右翼C室，中原地產分行經理黃仕斌表示，單位實用680方呎，3房1套間隔，以678萬元售出，實呎9971元，呎價料為屋苑逾2年新低。原業主2019年5月以780萬元買入，帳面蝕102萬元或15%，連使費計料實蝕約150萬元或近兩成。

盛薈3房額印鬆綁沽 實蝕近兩成

中原區域營業經理敖國偉表示，大圍名城第2期盛薈2座低層北翼A室，實用741方呎，3房連套房間隔，10月以約1200萬元放盤，議價後以1020萬元沽出，累減180萬元或15%，實呎13,765元，約為屋苑同類2016年樓價水平。原業主2019年10月以1158萬元買入，3年額印期鬆綁後即售出，帳面蝕約12%，連使費計料實蝕約200萬元或約18%。

過去屢誕居屋王的旺角富榮花園，漢龍地產陳宗健稱，位於5座低層G室，實用592方呎，以550萬元未補價易手，實呎9291元。原業主1998年187萬元向房委會未補價購入，帳面賺363萬元或約1.9倍。翻查資料，屋苑同類型3房單位，去年7月成交價高達836.8萬元，是次做價比高峰價低逾280萬元或33%。另美聯高級分區營業經理黃嘉明稱，粉嶺花都廣場6座高層B室，實用526方呎，3房間隔，半年前淪為銀主盤，近日以575萬元沽出，實呎10,932元，料為屋苑約3年來呎價新低。原業主2010年265萬元購入，現成交價較買入價仍高310萬元或1.2倍。

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