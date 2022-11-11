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澐璟首批88個私家車位 327萬入場

【明報專訊】由華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展、樓花期長逾2年的啟德跑道區新盤澐璟，於過去周三公布首批118伙銷售安排，落實下周一起招標出售後，發展商昨日突擊公布首張車位價單，涉88個私家車位，售價由326.8萬至376.8萬元，惟未有同步公布車位銷售安排。發展商回覆本報查詢時表示，該批車位將與住宅單位同步發售，入標住宅單位之準買家可選擇同時認購車位。

擬與住宅同步發售

澐璟是次推出的88個車位，佔全盤373個車位約24％，分佈於地庫1至3層。有別於一般新盤選擇在項目將近落成、或入伙後才安排拆售車位，澐璟是次做法較罕見。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，由於跑道區交通問題較受買家關注，發展商現時推出車位，屬配合單位銷售策略。

連方I明首輪開售30伙

此外，萬科香港旗下樓花期長約20個月、鄰近港鐵深水埗站的醫局街連方I，今日將截止認購，明日首輪開售30伙。發展商昨日再宣布，伙拍中原按揭為項目買家提供按揭優惠。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次為連方I買家推出「連方 I置抵按揭優惠」，全期按息為銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息為最優惠利率（P現為5.625厘）減2.75厘，即現時實際按息為2.875厘，計劃亦設2.1%現金回贈，按揭年期長達30年，按揭成數高達九成。採用此計劃的客戶，兼享按揭存款掛鈎戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵消按息支出。

University Hill最快下周開價

雖然近日新盤市場交投氣氛淡靜，但新盤推售部署未見放慢。新地（0016）旗下大埔白石角University Hill，近日積極進行軟銷。新地代理總經理胡致遠表示，項目有機會下周上載樓書、並公布首張價單，集團亦計劃同期推售項目第1期Silicon Hill的特色戶及大單位餘貨，銷售形式有待落實，料該批單位有望再挑戰系列的呎價紀錄。

■有片睇

如欲觀看更多連方I示範單位實况，可登入明報財經網：

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