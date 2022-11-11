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新地7商場斥200萬推雙11消費優惠

【明報專訊】今日是一年一度的「雙11」，新地（0016）其中7個主要商場包括觀塘apm、銅鑼灣世貿中心、大埔超級城、元朗廣場等斥資200萬元，推出多個消費禮遇，包括「新地冬日消費大抽獎」，有機會贏取10萬元Point Dollar、iPhone 14等豐富潮流禮品，並加碼「開心聖誕二重賞」，消費滿指定金額即送900元電子餐飲及購物優惠券。

新地執行董事馮秀炎表示，近年「雙11」瘋狂購物風氣盛行，加上聖誕節將至，繼消費券後，「雙11」定必成為新消費動力，市民為換季及預備慶祝聖誕佳節，消費購物意欲更濃，預期旗下商場本月人流及營業額將有雙位數字增長。

MegaBox出租率逾九成

另嘉里（0683）九龍灣MegaBox斥資逾百萬元宣傳費，推出「Joy to the World of Van Gogh」梵高沉浸式體驗展聖誕大型裝置，將展示梵高五大經典著名畫作，各特別加入數碼元素，讓顧客以嶄新角度欣賞梵高作品，同場更設有禮品店，發售由法國博物館直送的禮品。MegaBox高級總監吳鎧廷表示，商場今年第三季比上半年人流增加四成至五成，生意額亦增加約兩成至三成，預計聖誕節活動能帶動商場人流及商戶之營業額增加約10%至20%。他又稱，現時商場出租率逾九成，續租率亦達九成，今年全年將有25間新店及限定店相繼進駐。

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