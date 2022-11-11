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海富中心銀主盤1.9億易手 5年貶值四成

【明報專訊】商廈市場再錄銀主盤成交，市場消息稱，金鐘海富中心2座中層全層，面積約10,627方呎，最新以約1.9億元售出，呎價約17,879元，呎價為近8年多新低。據悉，原業主為國安國際（0143），在2017年1月以3.18億元、呎價29,924元購入，購入後作公司總部。該公司早前被停牌，今年3月初被清盤，物業隨後便淪為銀主盤。以現時成交價1.9億元計，即物業在5年間貶值1.28億元或40%。

另資深投資者羅守輝或旗下公司TOYOMALL的兩項物業，分別為旺角登打士廣場1至3樓全層，以及北角和富道僑裕大廈地下1號舖連入則閣樓，兩物業同於日前售出，成交價分別1.2億元及約5000萬元，共套現1.7億元。其中旺角登打士廣場1至3樓全層面積約9072方呎，以約1.2億元易手，呎價13,228元。據悉，現時正租予食肆，月租54.3萬元，2024及2025年分別加租至60.8萬及62.8萬元，租金回報約5.43至6.28厘。羅氏2004年以4000萬元購入，持貨約18年，帳面大賺1.3億元或3.25倍。

太古廣場整體出租率約97%

另外，太古廣場總經理Mark Celenk昨日出席太古地產（1972）旗下城市農圃活動時表示，金鐘太古廣場零售業務轉趨穩健，而聖誕節將至，預計零售業務將表現不俗，但整體行業或需待全面通關後始能復蘇。商廈市場方面，Mark Celenk稱，旗下太古廣場整體出租率約97%，與鰂魚涌太古坊出租率相若。太古地產亦伙拍德勤於太古廣場1期天台設置城市農圃 「太古廣場一期The Loop」，並於昨日揭幕，此為該集團在旗下物業設立的第五個天台城市農圃。

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