百佳近百萬續租大埔8900呎巨舖

10月工廈買賣註冊量145宗 跌16%

另外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，主要反映9月市况的10月工廈買賣註冊量僅錄得145宗，按月跌16.2%；而買賣註冊金額則錄12.67億元，按月跌26.9%。工廈買賣活動減少令工廈成交價下降，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數（MII）10月報379.9點，按月下跌0.4%。

不過，該行又指出，上月工廈投資市場回暖，並錄得4宗逾億元成交，而物業買家主要以基金投資者為主。上月最大宗的億元成交為新加坡基金普洛斯以10.8億元購入位於青衣清甜街8至12號的全幢倉庫物業，料下月公布的11月買賣註冊宗數及金額或有機會回升。美聯工商董事陳偉志表示，利息上升無疑會減少投資活動，令工廈買賣交投維持疏落。不過，為節省成本，企業均偏向租用物業，預料能帶動工廈租務交投，而工廈租金表現將會較售價為佳，工廈回報率或有望上升至重新吸引買家投資的水平。

[香港地產]