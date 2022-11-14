十大屋苑周末11成交 急彈1.8倍

其中沙田第一城成交量最多，佔5宗，幾近佔去周末十大屋苑總成交量一半。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城3座中層H室，實用面積327方呎，2房間隔，屬屋苑知名的「紅衣女郎」跳樓單位同層戶，於過去周六以350萬元易手，實呎10,703元，較近期市價低近三成。不過市場消息又指出，該買家於昨日突然轉軚，決定撻訂離場，料損失數萬元訂金，而原業主現已重新放售，並調高叫價至405萬元，較日前成交價高約55萬元或16%。

維港灣2房賠訂重售 不足一周賣貴5％

另外，鰂魚涌太古城再有2房「則王」單位以低於900萬元成交。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城鳳山閣低層G室，實用面積582方呎，2房間隔，以850萬元易手，實呎14,605元。原業主2007年3月約341.28萬元購入，持貨約15年半，帳面獲利約508.72萬元或近1.5倍。此外，中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座高層C室，實用面積約639方呎，最新以980萬元易手，實呎15,336元。原業主2018年以公司轉讓形式買入，作價1088萬元，持貨約4年，帳蝕108萬元或約一成；連使費計料實蝕近130萬元或約12％。

不過，市場憧憬美減慢加息，有早前以低價沽貨的業主不惜賠訂重售。市場消息稱奧運站維港灣10座中層F室，實用面積457方呎、2房間隔，望內園景及市景，上周以740萬元成交，料屬屋苑同類單位近7年新低，實呎16,193元。在沽出單位後，原業主接獲另一組買家以780萬元洽購，隨即決定賠訂重售單位，成交價780萬元，實呎17,068元，較原本成交價貴40萬元或約5％；惟若計及賠訂涉及開支，料原業主是次實際多賺10萬元或約1％。原業主1999年1月298萬元一手購入，持貨逾23年，帳面獲利482萬元或約1.6倍。

[香港地產]