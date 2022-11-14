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ONE INNOVALE - Cabanna加推57伙 折實均呎14438元

【明報專訊】正接受認購的恒地（0012）紅磡必嘉坊‧迎匯，至今仍未公布首輪開售安排前，同系的粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna 於過去周末兩日暫錄6宗成交，吸金約2773萬元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目本周末銷情理想，故發展商決定加推3號價單應市，並落實於本周四（17日）次輪銷售113伙。

周四次輪推售113伙

綜合市場消息，剛過去周末新盤市場僅錄約23宗成交，與對上一周同期相若。ONE INNOVALE - Cabanna 3號價單涉57伙，實用面積介乎224至683方呎，涵蓋開放式至3房戶，折實價336.28萬至950.09萬元，折實呎價由13,648至15,504元，整批單位折實均呎14,438元，較項目價單2號折實均呎14,208元高約1.6％。至於周四進行的次輪銷售，則採先到先得形式推售，不設大手安排。另外，萊蒙（3688）與俊和合作發展的128 WATERLOO新錄買家撻訂離場。據成交紀錄冊，本月5日以1010.5萬元售出的10樓C室，實用面積342方呎1房間隔，最新顯示為交易未有進展，料買家撻訂離場，將損失樓價約5％訂金，涉約50.5萬元。

澐璟傲玟今起標售共149伙

此外，多個新盤將於今日起招標出售標準單位，包括華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展、樓花期長逾2年的啟德跑道區新盤澐璟，今日起標售118伙；以及高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，今日起標售31伙標準分層戶。

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