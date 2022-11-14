moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

跑馬地逸東軒住寓 環境清靜

【明報專訊】市區優質服務式住宅向來有價有市，鷹君（0041）旗下逸東軒住寓，位於跑馬地藍塘道100號，屬港島傳統豪宅地段，環境高雅清幽，但距離銅鑼灣、灣仔等核心購物商業區亦相距不遠，擁有靜中帶旺的優勢。逸東軒住寓提供56個1房及2房服務式單位，除提供舒適的起居空間外，單位均提供齊全配套家電，可以即租即住。

明報記者 文淑儀

攝影 劉焌陶

跑馬地屬傳統豪宅區，但對外公共交通亦方便，有巴士、電車及專線小巴往返不同地區，前往銅鑼灣車程只需約10分鐘。逸東軒住寓所處的藍塘道一帶有巴士站，住戶如想乘搭巴士前往銅鑼灣，可行至箕璉坊乘搭8X線城巴，快捷便利。

逸東軒住寓屬服務式住宅，全部單位只租不賣。今次介紹的4個示範單位，包括實用面積920方呎的尊優行政雙臥室套房，屬2房2套間隔，室內空間寬敞。該單位月租8萬餘元，呎租90元左右。

往銅鑼灣灣仔購物方便

客飯廳長形開則，飯廳放置六人深木色飯桌，客廳擺放一張淺色布藝梳化，並提供電視。牆上掛有兩幅藝術畫，增添優雅氛圍。廚房屬傳統梗廚設計，備煤氣煮食爐、蒸氣焗爐等家電爐具。

單位其中一個套房與客廳坐向相同，同望跑馬地市區景；套房浴室設通風窗，有鏡櫃增加儲物空間，同時備有淋浴間和浴缸。主人套房則備有衣帽間，有充足空間供住戶擺放衣物。

內籠間隔四正 家電齊備

第二個介紹的單位為實用面積537方呎雙臥室套房，同屬2房間隔，月租約5萬餘元。飯廳放置四人深木色長飯桌，客廳擺放梳化和電視，以紅色窗簾點綴，室內感覺明亮活潑。其中一間睡房與客廳坐向相同，廚房同屬梗廚設計。

1房單位方面，高級單臥室套房實用面積464方呎，屬「大1房」間隔，月租約4萬餘元。單位入口旁邊為廚房，配套家電齊全；廳區屬長形設計，掛上不同畫作增加藝術感。

至於實用面積382方呎的單臥室套房，屬逸東軒住寓的入門戶型，月租約3萬餘元。客飯廳分明，套房中央位置擺放雙人牀，左右兩側放置牀頭櫃，仍有足夠空間三邊上落牀。

會所提供健身室 戶外泳池

住客設施方面，逸東軒住寓會所提供健身室、戶外泳池等主要設施，方便住戶日常運動；項目另設有空中花園，讓住戶享受休閒空間，該處放置了梳化及桌子，可與三五知己在戶外暢聚。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款