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蝕讓持續 海逸3房業主損手三成 傲瀧3房呎價1.3萬 料為屋苑二手最低

【明報專訊】經濟持續受加息陰霾影響，樓價跌勢未止，有業主不惜支付辣稅蝕讓離場。市場消息稱，紅磡海逸豪園第22座高層A室，實用面積787方呎3房1套海景戶，以1650萬元易手、實呎20,966元；原業主2020年2月以1980萬元購入，持貨逾兩年半，帳面已蝕330萬元或約17%，加上持貨不足3年，需繳交10%額外印花稅（SSD），連同其他使費，料是次實蝕逾605萬元或約三成離場。

明報記者 容婌維、歐陽慧恩

事實上，豪宅業主亦要損手「見血」。西貢新晉屋苑傲瀧新錄蝕讓，資料顯示，傲瀧第6座中層C室，實用面積1146方呎、3房連工人套房間隔，以1500萬元沽出、實呎13,089元，料為屋苑目前最低二手呎價；原業主於2018年以1959.6萬元一手購入，持貨約4年轉手，帳面蝕約459.6萬元；連使費計，料原業主要實蝕逾540萬元或約28%。

其他市區屋苑亦錄額印鬆綁貨蝕讓個案。市場消息指出，奧運站浪澄灣第5座高層C室，屬實用面積567方呎望園景2房戶，以898萬元易手、實呎15,837元；原業主2019年7月以1093萬元購入，持貨逾3年、SSD鬆綁後易手，帳面蝕195萬元或；連使費計，料實蝕約250萬元或23%。

富澤花園3房860萬沽 重回6年前價

另十大屋苑之一鰂魚涌康怡花園，新近有3房戶成交價跌穿700萬元，回到2016年水平。中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園D座低層8室，實用面積596方呎3房間隔、屬遺產物業，以680萬元售出、實呎11,409元；不過，原業主早於1986年以56.3萬元買入，持貨36年，帳面仍賺623.7萬元或逾11倍。

此外，美聯物業營業經理江雲龍表示，北角富澤花園富達閣高層C室，實用面積652方呎3房1套間隔，新近以860萬元易手、實呎13,190元，重回2016年水平；原業主亦早於1981年以35.3萬元一手購入，持貨41年，帳面獲利824.7萬元，單位期內升值逾23倍。

樓價持續回軟，吸引投資者趁機入市，購入連約盤收租。中原市務經理林忠煜表示，樓齡約56年的銅鑼灣灣景樓新錄C座中層3室成交，實用面積635方呎2房套間隔、望中央圖書館，獲投資客以705萬元連租約承接，實呎11,102元。

銅鑼灣舊樓業主 料實蝕25%

林忠煜透露，單位現時以月租2.2萬元租出，以上述成交價計，新買家享租金回報率約3.7厘；原業主2018年6月以880萬元買入，持貨4年，帳面蝕175萬元；計及其他雜費，料實際或蝕逾224萬元，實際蝕幅約25%。

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