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澐璟單日連沽6伙 吸金逾1.66億

【明報專訊】綜合市場資訊，雖然11月迄今整體新盤成交僅錄約130宗之際，但不乏市區大額豪宅成交；內房華潤置地（海外）和保利置業（0119）合作、樓花期長逾2年的啟德跑道區澐璟，上周推出118伙於昨日起招標，即日售出6伙、單日吸金逾1.66億元，其中一個三房戶連車位實呎突破3.5萬元，為啟德跑道區一帶新盤新高指標。

就成交紀錄冊所見，澐璟首批售出的6伙（部份連車位售出），全屬3房套間隔，料均可望維港，全部成交實呎均在3萬元上下，其中售價、呎價最貴一伙，為實用面積948方呎第6座20樓A室，連一個車位成交價3333.606萬元，實呎35,165元（連車位），買家選用360天即供付款計劃。

海景3房連車位售 呎價3.5萬

至於成交價最平一伙，為6座15樓B室，實用面積784方呎，（不連車位）成交價2375.52萬元，實呎30,300元，買家選用靈活付款計劃。

翻查資料，跑道區另外兩個新盤MIAMI QUAY、維港1號，最高成交呎價分別2.66萬及3.2萬元。

必嘉坊‧迎匯收250票 周五首輪賣23伙

另恒地（0012）旗下紅磡必嘉坊‧迎匯，本月初以折實均價21,238元首推56伙，過去10日累計收逾250票；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目落實本周五（18日）首輪開售23伙，項目暫超額近10倍。

據銷售安排顯示，首輪將於本周五下午截票，傍晚6時35分起抽籤，設大手安排，A組大手客可最多購4伙。發展商今次推出的23伙，實用面積222至514方呎，屬開放式戶至3房1套戶，扣除最高10%直減折扣，折實價458.82萬至1125.54萬元，折實呎價20,264至21,898元，折實平均實呎20,984元。若以定價計算，全部23個單位料可套現約1.585億元。

另外，華懋西半山大學閣新近售出第1座8樓A室，實用面積1584方呎，3房1套間隔，以7300萬元連1個車位售出，呎價4.6萬元，成交期長約逾1年。

Silicon Hill新3房示位清雅

至於新界方面，新地（0016）旗下大埔白石角University Hill推售前，發展商昨日開放同系Silicon Hill第1期全新示範單位予傳媒參觀，為翠景閣1座9樓B1室，實用面積770方呎，屬3房連工人套房間隔，內籠裝修後有所改動，當中廚房旁邊的一間房布置成書房，主人房則有曲尺窗，可增加觀景角度。

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