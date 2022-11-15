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西九藝術廣場大樓再截標 料只收1標書

【明報專訊】環球及本港經濟環境欠佳，加上本港未來寫字樓供應量大，影響寫字樓相關項目招標反應。曾於去年11月招標、今年2月截標的西九藝術廣場大樓，經優化招標條款後昨日再次截標，惟現場所見只收一份標書，原於上次有份入標的領展（0823）及華懋，最終決定「退場」；業界人士相信，項目仍存有流標風險。

上述藝術廣場大樓項目原於去年11月推出招標，今年2月、即第五波疫情大爆發初期截標；當時共收最少4份標書，包括新地（0016）、信置（0083）、領展及華懋。雖然西九管理局其後優化招標條款，但在市場充斥負面因素下，項目昨日截標，標書數目下跌；就記者現場所見，昨日下午只有一名發展商入標。

新地雷霆：集團獨資入標

新地副董事總經理雷霆表示集團是次獨資入標，惟上次有份入標的領展、華懋，均表明今次沒有入標；本報亦向信置查詢，惟至截稿前未有回覆。

領展指對港前景有信心 惟不入標

領展發言人回應查詢時表示該公司綜合考慮一籃子因素後，決定不就西九藝術廣場大樓項目入標，儘管如此，領展對香港長遠發展仍充滿信心，將繼續在香港物色投資機遇。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為未來本港寫字樓新供應龐大，未來5年全新商廈落成量估計有約1100萬方呎，而上述藝術廣場大樓亦具一定寫字樓樓面，故有一定壓力，而項目最新接獲標書數目比上次更少，估計存流標風險。張續指項目市值約28.6億元，每方呎樓面地價約4091元。

業界估計存在流標風險

資料顯示，上述西九藝術廣場大樓由3幢商業大樓組成，總樓面約70萬方呎，包括辦公室面積67.2萬方呎，另約2.69萬方呎零售、餐飲等樓面；項目透過「建造、營運及移交」（BOT）的方式，今年2月截標，根據當時招標條款，中標財團發展及營運權為34年，至今年7月，西九管理局表示因應各方持份者意見，將發展和營運年期延長至47年、直至2070年。

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