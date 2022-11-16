葵涌地呎價4390 低8年前同區35% 中信泰富：投資額40億 料每呎售價1.8萬起

明報記者 林尚民

地皮形狀狹長，毗鄰夾屋浩景臺，處於葵涌半山，料項目落成後部分單位可遠眺中區海景。地政總署公布，上周五截標的葵涌荔崗街，最新以11億元批予中信泰富旗下子公司Might & Right Limited，為該公司2019年底投得大坑豪宅地後再次奪標，地皮面積4.18萬方呎，若作私人住宅用途，最高可建樓面約25.06萬方呎，每方呎樓面地價4390元。

地皮形狀狹長 遠離港鐵站

今次中信泰富中標價，屬市場預期內，項目截標前估值介乎約9億至12.5億元。不過，若對比同區對上一幅地皮，即2015年初由南豐以3.72億元、每方呎樓面地價6701元奪得的興芳路地皮（現已發展成豐寓），則今次較8年前低約35%。值得留意，興芳路地皮鄰近港鐵葵芳站，附近有大型商場，而荔崗街地皮則位於荔景山上，雖然部分方向可享海景，但出入需轉乘小巴前往港鐵荔景站，地盤毗鄰瑪嘉烈醫院荔景大樓，故兩幅地皮的交通配套及景觀均有分別。

對於今次投得地皮，中信泰富物業代理董事關潔瑩表示，集團計劃興建中型單位為主，預計投資額約40億元，每方呎約1.5萬元，料將來每呎售價由1.8萬元起。資料顯示，位於荔崗街附近的指標屋苑，如浩景臺及華景山莊，近月最新成交實呎約1萬至1.2萬元水平。關潔瑩續指，集團一向對具發展潛力的地段有興趣，並將繼續物色各類優質發展項目。

業界指發展商出價保守

另據賣地章程顯示，地皮旁邊有一幅山坡及護土牆，中標財團需負責興建公共交通交匯處、展能中心及智障人士宿舍，涉及面積將一併計入建築樓面，日後政府會回購這些社區設施。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，雖然項目入標反應不俗，且不乏大型發展商，惟鄰近市區的新界地每方呎樓面地價僅4000多元，屬偏低水平，反映發展商出價普遍保守。若是新界區其他地皮，特別是沒有鐵路配套地區，地價只會更低。

[香港地產]