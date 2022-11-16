凱樂苑兩房未補價撲700萬 逆市破頂

事實上，凱樂苑本月至今已錄得2宗二手成交，另一宗2房戶成交亦以逾600萬元未補價易手。區內代理透露，成交單位為E座中層1室，實用面積483方呎，2房間隔，以630萬元未補價易手，實呎13,043元。原業主2019年10月353.07萬元一手購入，持貨滿3年額印鬆綁即轉手，帳面獲利276.93萬元或約78%。

泰國富商家族3080萬買京士柏山

不少二手屋苑樓價重返數年前，吸引部分著名家族成員入市。資料顯示，何文田京士柏山2座低層A室，實用面積1230方呎，3房1套連工人房間隔，本月初連車位以3080萬元售出，實呎25,041元，買家以謝量才（Jiaravanont Ekachai）作登記，為泰國富商卜蜂集團謝氏家族成員。翻查資料，成交單位對上一層面積相同的A、2019年連車位售出，當時作價3180萬元，即今次成交單位售價比3年前低100萬元。而是次易手的單位原業主，於2007年以1850萬元連車位一手購入，帳面獲利1230萬元或66%。

[香港地產]