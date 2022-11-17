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市建局觀塘商廈項目邀19財團入標 估值大縮水低見不足百億 測量師料存流標風險

【明報專訊】籌備及規劃逾20年，市建局歷來規模最大的單一重建計劃──觀塘市中心第4及5區重建商廈項目，昨日正式招標，邀請19家發展商及財團入標競投，與今年9月初截收意向書時，共收到24份意向書比較，即有5間發展商率先出局，未符合入標資格。有測量師認為，目前商業物業市場投資氣氛較差，加上項目投資額高，未來商廈新供應源源不絕，在加息陰霾下，預計發展商出價審慎，項目恐有流標風險。

明報記者 甘潔瑩

是次招標的市區重建項目，是觀塘市中心重建項目的最後一期，位於信置（0083）等發展的觀塘凱滙，以及新地（0016）大型商場apm之間，地盤面積27.55萬方呎，可建樓面216.59萬方呎，擬建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群。項目昨日起招標，明年1月11日截標。隨着近期樓市調整，項目身價亦縮水。綜合市場人士估計，今年中項目估值約151.6億至259億元，預計每方呎樓面地價7000至1.2萬元，現已下調16%至39%、至93.1億至216.59億元，預計每方呎樓面地價約4300至1萬元。

5家發展商率先出局

值得留意，同期亦有同位於東九龍的啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤住宅官地招標，並於下月中截標，同屬巨無霸項目，估值近百億，發展商或需就項目作取捨。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析，市建局籌備整個發展項目超過20年，屬罕有大型重建項目，推出招標已就發展商的發展經驗等多個因素作考慮，故已篩選合適合作伙伴，令個別發展商未獲邀入標。

明年1月11日截標

近期樓市顯著轉差，政府官地多次以低於市場預期下限價批出，張氏亦指，過去3年政府已售出多幅大型商業地，如西九龍高鐵站上蓋項目、銅鑼灣加路連山道，以及中環新海濱3號商業地王等，商業項目未來供應源源不絕，現在未必屬最佳的招標時間，但市建局仍希望測試市場反應，視乎結果而再決定會否需在發展內容上再作調整。他預計，在加息環境下，發展商出價審慎，預計與市建局意向存在落差，項目存流標風險。

上述項目於今年9月截收意向書時共收到24份，而有份遞交的發展商大部分為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地、恒地（0012）、信置、會德豐、華懋、鷹君（0041）、遠展（0035），另中資包括中海外（0688）等。因應市場實際需求，市建局適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面不可超過216.59萬方呎。

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