鄧成波家族不足50萬租出煥然樓

「安心出城」承租3年

上述物業為軒尼詩道168至170號煥然樓，樓高約13層，總面積約18,920方呎，資料顯示，全幢物業本月初以月租46.8萬元由「安心出城有限公司」租用，為期3年，期內總租金收入1684.8萬元，呎租約24.7元。資料顯示，鄧成波家族2016年3.03億元購入，租金回報約1.85厘，而該家族2018年曾以5.5億元放售，去年中曾減價至3.9億元。

另外，資深投資者李耀華持有的將軍澳寶盈花園1樓一籃子民生商舖，近日再於市場放售。美聯旺舖營業董事楊開永表示，寶盈花園1樓商場多個舖位，最新連租約拆售，舖位面積介乎340至1299方呎不等，意向價1070萬至2270萬元，呎價2萬元起，其中售價最低為S14及S14A相連舖，總面積約396方呎，目前叫價1070萬元，呎價27,020元。

寶盈花園拆售舖位 2年減價15%

不過值得留意，李耀華2年前亦曾推出該批物業放售，當年意向價約1255萬至2500萬元，上述S14及S14A相連舖，當時叫價1255萬元，呎價31,691元，即2年後李耀華減價近15%放售該批物業。