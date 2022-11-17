薈藍個別撻訂貨 加價一成重推

成交紀錄冊顯示，薈藍新錄2個單位業主終止交易離場，包括8樓A10室，實用面積203方呎開放式間隔，原於去年8月以495.4萬元售出，買家近日終止交易，料遭發展商沒收10%訂金，涉約49.54萬元。另外，今年4月以668萬元售出的15樓A01室，實用面積257方呎、1房套間隔，買家近日亦撻訂離場，料損失5%訂金，涉約33.4萬元。

單日2宗撻訂 發展商殺訂83萬

發展商同日更新價單，將個別撻訂單位加價。其中，8樓A10室由原價562.9萬元、實呎27,729元，提價約10.5%至622.1萬元、實呎30,645元；另外，上月底遭買家撻訂的18樓A05室，實用面積203方呎開放式間隔，亦由原定610.4萬元、實呎30,069元，上調9.8%至670.5萬元、實呎33,030元。發展商同步落實新銷售安排，將上述3伙撻訂戶於本周六重售。

新盤市場本月迄今累錄約147宗成交，萬科香港旗下、樓花期約20個月的深水埗連方I，昨日次輪開售2伙，即日售出1伙，為11樓B室，實用面積401方呎，成交價789.1萬元，實呎19,678元。另外，會德豐與恒地（0012）等牽頭、樓花期約9個月的啟德跑道區MIAMI QUAY I，昨售出3座15樓K室，實用面積329方呎，1房間隔，成交價813.9萬元、實呎24,739元。

LP10近6萬方呎會所曝光

南豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10，近日陸續交樓，發展商正部署新一輪銷售，昨首度發布住客會所「CLUB 10」現樓相片，會所連同戶外綠化空間佔地近6萬方呎，前臨海景，並可欣賞下月通車的將軍澳跨灣大橋景致。