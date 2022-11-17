moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

薈藍個別撻訂貨 加價一成重推

【明報專訊】後市未明，新盤市場續錄買家撻訂個案。綜合市場資訊，新盤市場本月至今累錄約33宗取消交易個案，當中近月陸續交樓、宏安地產（1243）青衣薈藍連錄2宗撻訂個案，料發展商合共殺訂82.94萬元。發展商同日亦更新價單及上載新銷售安排，將個別撻訂單位加價約一成重推。

成交紀錄冊顯示，薈藍新錄2個單位業主終止交易離場，包括8樓A10室，實用面積203方呎開放式間隔，原於去年8月以495.4萬元售出，買家近日終止交易，料遭發展商沒收10%訂金，涉約49.54萬元。另外，今年4月以668萬元售出的15樓A01室，實用面積257方呎、1房套間隔，買家近日亦撻訂離場，料損失5%訂金，涉約33.4萬元。

單日2宗撻訂 發展商殺訂83萬

發展商同日更新價單，將個別撻訂單位加價。其中，8樓A10室由原價562.9萬元、實呎27,729元，提價約10.5%至622.1萬元、實呎30,645元；另外，上月底遭買家撻訂的18樓A05室，實用面積203方呎開放式間隔，亦由原定610.4萬元、實呎30,069元，上調9.8%至670.5萬元、實呎33,030元。發展商同步落實新銷售安排，將上述3伙撻訂戶於本周六重售。

新盤市場本月迄今累錄約147宗成交，萬科香港旗下、樓花期約20個月的深水埗連方I，昨日次輪開售2伙，即日售出1伙，為11樓B室，實用面積401方呎，成交價789.1萬元，實呎19,678元。另外，會德豐與恒地（0012）等牽頭、樓花期約9個月的啟德跑道區MIAMI QUAY I，昨售出3座15樓K室，實用面積329方呎，1房間隔，成交價813.9萬元、實呎24,739元。

LP10近6萬方呎會所曝光

南豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10，近日陸續交樓，發展商正部署新一輪銷售，昨首度發布住客會所「CLUB 10」現樓相片，會所連同戶外綠化空間佔地近6萬方呎，前臨海景，並可欣賞下月通車的將軍澳跨灣大橋景致。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款