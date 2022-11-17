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葉創成：馬時亨曾智華：買自住樓此其時

【明報專訊】在四五年前本港樓市熾熱時，財經事務及庫務局前局長、港鐵（0066）前主席馬時亨及資深傳媒人曾智華接受傳媒訪問時提示買樓風險，若讀者當時有參考他們的意見未有入市，在近月樓價處急劇調整期，跌至2017年水平（見圖）時應可以處變不驚。馬時亨周一出席由曾智華舉辦的分享晚會，在現時樓市轉吹淡風之際，兩人再次展現逆向思維（contrarian），認為港人若有自住需要，並確保自己有能力供樓，也能承受樓價下跌風險，現時可以入市買樓自住。

馬時亨在2018年1月曾接受傳媒訪問，指原址是北角邨的新盤「海璇」實用面積成交呎價高達5萬至6萬元，連他也難以負擔，形容當時屢創新高的樓價「痴線」、「真係癲」。他周一出席「投資市場風高浪急，如何面對？」分享晚會，被記者再一次問到對樓市最新看法，尤其是若有自住需要，現時可否趁樓價調整期入市？他首先分享了自己1996年高位買樓後曾帳面勁蝕，長揸多年始沽出、最終勁賺一倍多的例子，相信部分港人現時也像他當年一樣具備較強持貨能力。這樣的話，目前是買樓自住的好時機，尤其是正值市况疲弱，有機會可從大幅劈價的業主手上買到優質單位。

翻查資料，馬時亨在2012年10月曾把當時用來自住、以公司名義持有的港島中半山澄碧閣一個低層單位，以董事轉名方式轉讓。有地產界人士當時估計，該單位轉讓價近9000萬元，與馬時亨於1996年購入時的3280萬元比較，升幅達1.7倍。

中美角力港息趨升 不利樓價

不過，馬時亨亦提醒，由於目前美國民間反華情緒高漲，相信拜登政府會繼續對中國實施強硬政策；而在未來一段時間中美繼續角力的過程中，本港作為國際金融中心，經濟及股市料仍然充滿挑戰，故他亦不肯定恒指於上月31日跌至14,597點是否已見底、結束是次熊市，若日後港股再次回落的話，對港樓投資氣氛亦有不利影響。

他又分析，由於今年以來美國通脹持續高企，聯儲局於3月以來亦已大幅加息3.75厘、把聯邦基金利率推高至4厘以壓抑通脹。而在聯繫匯率下，港息亦有跟隨美息上升的壓力，此趨勢同樣不利樓價。基於上述兩大風險，馬時亨強調，若港人現時有自住需要，但須借按揭才可買樓的話，首先要確保自己工作穩定，有長期供款能力；第二是要有心理及財政準備以應對一旦入市後樓價大幅下跌的逆境。

買樓自住或可改善家庭關係

除了馬時亨在2018年曾提示本港樓價偏高的風險外，曾智華在2017年7月20日本欄見報、題為〈貪心無知善忘 現時買樓是蠢材〉的專訪中亦曾經表示，當時樓價位高勢危，籲港人不要摸頂入市：「過去50年都是這樣的，每逢人人說樓價唔會跌、非買樓不可的時候，樓價跟着便會大跌，這是歷史經驗。通常哪些人投資會蝕錢呢？一是貪心，二是無知，三是善忘。在目前種種見頂信號出現後，仍撲入市買樓，便是這三大特徵兼備的蠢材，日後抵你蝕錢的！」

曾智華日前再次接受本報專訪，指當時的言論主要是針對物業投資者，因為投資者買樓需要至少繳付15%印花稅，但租金回報率普遍低至2厘，樓價下跌空間較大，買樓投資並不值博，「因為投資是想賺錢而非蝕錢，而當時買樓是蝕錢機會高於賺錢」，當時他使用「無知」及「蠢材」等比較狠辣的字眼，只是希望表達港樓真的不值得投資，他現仍維持有關觀點，指港樓目前沒有投資價值。

買優質單位長住 貴一點也值得

不過，曾智華強調，他現時對港樓後市的看法與馬時亨相若，認為港人若有自住需要，亦有能力的話，目前是準備低吸優質住宅的好時機：「買樓自住便不只是投資那麼簡單，若我買樓後家人住得舒服、家庭關係好啲，我住在這裏很開心；而且物業往往是藝術品，因為每個單位也是獨一無二的，即使同樣在太古城，不同的層數或單位，便有不同的座向及景觀，完全不是同一個價錢，所以質素良好、例如在中層或以上亦有靚景觀的單位是很難買到的，在跌市中才會有比較多這樣的機會。」

曾智華又分享自己的置業經驗，指若物色到高質素的單位，也計算過自己有能力負擔，便不會介意付出較高的樓價：「曾經買過幾間樓，只要一入到去便覺得舒服，我是從來不講價的。因為假如我入到去就好鍾意，好似我現時自住的單位，不會計較買入價是否貴半成、一成甚至兩成，因為這地方我會長期居住，在此居住亦會身心健康，這便不只是投資，類似你買一件很鍾意的物品或藝術品，不想因為講價而錯失心頭好。」

家庭月入4萬 可入市買細單位

近月樓價明顯調整，不少新界區細單位成交價已跌至400萬元以下。以買入400萬元單位為例，若借八成按揭（即320萬元），按揭利率為2.875厘，還款期25年，每月供款額約1.5萬元。曾智華認為，由於本港近年有十萬多勞動人口移民，現時勞工市場緊張，料此情况會持續至少數年，故他相信一對夫婦若努力工作，月入達4萬元或以上，便可以負擔得起上述每月按揭供款額，這樣的話，兩口子現時可以入市買樓，他表示：「若自己計過數，畀到首期亦供得起，我覺得目前是趁市况轉弱低吸優質單位買樓自住的好時機。」

明報記者 葉創成

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