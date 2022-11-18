市建局觀塘商廈項目 入標者資產不少於251億

【明報專訊】市建局觀塘市中心第4及第5發展區項目日前已招標，其招標條款首度曝光。據悉，項目只要求發展商建議「前期費用」，以「一口價」形式價高者得，不設分紅比例，與2017年10月市建局批出中環嘉咸街商業地發展權相若。因屬罕有大型發展項目，市建局要求入標財團具合資格的建築經驗，同時亦對資產值有限制，入標者的資產淨值或市值不少於251億元。市建局回覆本報，指有意參與合作發展本項目的發展商及財團，需提交資料，表明其發展經驗和財政能力符合市建局訂定的合作發展要求和條件。這項安排是確保合作發展商中標後有足夠經驗和財政資源完成有關發展項目，市建局以往為其他發展項目招標時，亦有加入類似的安排。
據悉，若發展商以合資財團入標，參與成員需要按其出資比例計算其資產值，如兩間發展商各以50%合組財團，每一發展商的資產淨值或市值不少於125.5億元。資料顯示，市建局今年9月初共接獲24份發展意向書，惟只邀請當中19家發展商或財團入標。
除上述條款外，市建局規定中標者在項目落成後須保留11萬方呎樓面以及50個辦公室車位予市建局；其他各項樓面的要求，按之前公布一樣，包括商場樓面須不少於70萬方呎，並須設於基座，而酒店樓面則最多34萬方呎。
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，與住宅項目有別，屬長線持有的投資項目，故不設分成。對於市建局對入標者設資產值限制，他估計，因項目屬大型發展項目，籌備整個發展項目逾20年，為保障項目能順利發展，在招標時已就財團的發展經驗、財政狀况作篩選亦合適，他預計當局將收到3至4份標書。
是次招標的市區重建項目是觀塘市中心重建項目的最後一期，地盤面積27.55萬方呎，可建樓面216.59萬方呎，擬建一個地標式、綜合政府設施及商業發展的建築群。項目於過去周三起招標，將於明年1月11日截標。因應市場實際需求，市建局適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，項目估值93.1億至216.59億元，即每方呎樓面地價約4300至1萬元。