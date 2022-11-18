西松建設2.3億沽星光行等物業

【明報專訊】本港實施「0+3」後，寫字樓市場未即時受惠，日資建築公司西松建設持有尖沙嘴星光行一籃子寫字樓以及粉嶺坪輋一幅露天貯物地盤，早前以意向價約3億元放售，最終由龍昇集團（6829）創始人之一葉育杰或相關人士共以約2.3億元購入，意味較意向價低7000萬元或23%。
該批物業包括星光行506至512室、及524至526室，10個單位總面積約8339方呎，其中506至512室屬海景單位，524至526室則不設窗戶，成交價8480萬元，平均呎價10,169元，亦較西松建設意向價1.1642億元低27%。不過，西松建設早於1982至1984年期間購上述物業，當時合共作價約1108萬元，帳面仍大幅獲利7372萬元，賺幅6.6倍。
另粉嶺坪輋一幅露天貯物地盤，地契用途為農地，城規用途為露天貯物，佔地約87,481方呎，西松建設以意向價1.75億元放售，物業以1.452億元售出、呎價1660元，較意向價低17%。西松建設1982年425萬元購入地盤，持貨約40年，帳面獲利1.4095億元，賺幅33倍多。上述兩物業均由保嘉（香港）有限公司購入，公司董事為龍昇集團創始人之一葉育杰。
此外，美聯集團（1200）或相關人士早前推出市場放售的筲箕灣道368號海灣華庭地下6號舖，獲買家出價至1450萬元洽購，較該公司1999年購入價1429萬元僅高21萬元或1.5%。
美聯旺舖董事梁國文表示，該舖面積約458方呎，放售消息傳出後，獲多位投資者出價，部分最高達1450萬元。