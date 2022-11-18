西松建設2.3億沽星光行等物業

該批物業包括星光行506至512室、及524至526室，10個單位總面積約8339方呎，其中506至512室屬海景單位，524至526室則不設窗戶，成交價8480萬元，平均呎價10,169元，亦較西松建設意向價1.1642億元低27%。不過，西松建設早於1982至1984年期間購上述物業，當時合共作價約1108萬元，帳面仍大幅獲利7372萬元，賺幅6.6倍。

另粉嶺坪輋一幅露天貯物地盤，地契用途為農地，城規用途為露天貯物，佔地約87,481方呎，西松建設以意向價1.75億元放售，物業以1.452億元售出、呎價1660元，較意向價低17%。西松建設1982年425萬元購入地盤，持貨約40年，帳面獲利1.4095億元，賺幅33倍多。上述兩物業均由保嘉（香港）有限公司購入，公司董事為龍昇集團創始人之一葉育杰。

此外，美聯集團（1200）或相關人士早前推出市場放售的筲箕灣道368號海灣華庭地下6號舖，獲買家出價至1450萬元洽購，較該公司1999年購入價1429萬元僅高21萬元或1.5%。

美聯筲箕灣舖1450萬獲洽購

美聯旺舖董事梁國文表示，該舖面積約458方呎，放售消息傳出後，獲多位投資者出價，部分最高達1450萬元。