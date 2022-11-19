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安達臣道商業地收4標書 領展有份

【明報專訊】港府再推出觀塘安達臣道商業地，相關地皮可建樓面約11萬方呎，地政總署昨日截標共收到4份標書，入標者包括今年8月底以7.66億元、每方呎樓面地價5,501元投得同區毗鄰商業地的領展（0823），另新地（0016）、信置（0083）亦以獨資入標。

上述地皮為觀塘安達臣道對出的測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積約5.7萬方呎，指定作「非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）」用途，最高可建樓面約11萬方呎。

可建樓面11萬呎 最高估值5.5億

資料顯示，領展早前以7.66億元投得地皮，較當時次標出價高72%；美聯測量師行董事林子彬指，若領展再次投得地皮，將具一定協同效應。他續指，是次標書數目亦合乎預期，地皮周邊為發展中之公營房屋，區內對民生零售及商業有一定基本需求，屬穩健長線投資項目。

綜合市場消息，地皮估值約3.7億至5.5億元，每呎樓面地價約3,350至5,000元。

環角道豪宅地估值下調三成

另港府再推出豪宅地招標；地政總署公布，赤柱環角道地皮下周五（11月25日）起招標，明年1月6日截標。

上述地皮位於馬坑邨以南，地盤面積25.7萬方呎，指定作「私人住宅」用途，最高樓面約48萬方呎，買方須按賣地條件興建安老院舍，而有關樓面不包括在48萬方呎最高樓面內。

因市况調整，地皮估值已下調，綜合市場估計，地皮最新估值介乎78億至144億元，預計每方呎樓面地價由1.63萬至3萬元，較今年公布年度賣地計劃時的119億至206億元、每方呎樓面地價2.5萬至4.3萬元，下調30%至35%。

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