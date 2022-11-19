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天匯複式3.78億沽 料實蝕逾4200萬

【明報專訊】樓市氣氛欠佳，二手豪宅亦錄業主損手離場；資料顯示，西半山干德道天匯高層複式大戶，屬實用面積3835方呎5房5套間隔，早前以3.78億元連兩個車位易手，實呎98,566元；據悉，原業主叫價4.2億元放盤，累減4200萬元或一成後，才能售出單位。

原業主新買家料具內地背景

上述原業主2017年以4億元（連2個車位）一手購入，帳面已蝕2200萬元或約5.5%；若連稅項、佣金等使費，料原業主是次實蝕逾4278萬元或逾一成。可留意是，原業主登記名字為普通話拼音，料為內地客。該單位原為示範單位，原業主當年連同全屋裝修家具購入。至於新買家姓名亦為普通話拼音，有機會為內地背景人士。

天匯過去亦不乏蝕讓成交，較近期大額蝕讓成交於去年底錄得，屬高層複式戶，原由海航系或相關人士於2015年以逾4.33億元一手購入，及後淪為銀主盤，去年底以3.08億元售出，帳面貶值1.25億元或約29%。

另一方面，部分持貨多年的長情業主亦沽貨止賺離場。市場消息指，中半山帝景園新錄5座高層A室易手，實用面積1513方呎3房雙套間隔，以5800萬元售出，實呎38,334元。原業主早於1991年以638.6萬元一手購入，帳面賺逾5161萬元，單位期內升值逾8倍。

第一城事故同層戶350萬重售

藍籌樓盤方面，美聯物業業務董事黃國輝指，沙田第一城第3座中層實用面積327方呎2房戶，以350萬元易手，實呎10,703元，低市價25%，新買家為外區投資客；相關單位同層曾發生女子跳樓身亡事故，曾於上周以350萬易手，惟該買家突然轉軚撻訂，料原業主殺訂數萬元。單位隨即以405萬元再放盤，議價後以350萬元易手，與早前成交價相同；原業主於事故發生後2009年，以145萬元購入，帳面獲利205萬元，期內升值1.4倍。

利嘉閣高級分區董事譚健偉指，荃灣映日灣新錄第1座低層B室成交，屬實用面積643方呎，3房1套連儲物房間隔，原業主早前叫價1380萬元放盤，累減312萬元或約22%後，以1068萬元易手，實呎16,610元。上述原業主2019年8月1181.4萬元一手購入，額印稅SSD鬆綁後放盤及售出，帳面已蝕113.4萬元或約9.5%；若連各項使費計，料原業主或需實蝕逾168萬元。

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