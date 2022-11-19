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澐璟3房賣4500萬 創跑道區新高價

【明報專訊】雖然整體樓市交投氣氛淡靜，但保利置業（0119）與華潤置地（海外）合作、樓花期逾2年的啟德跑道區澐璟，過去5日連沽9伙，吸金近3億元；據成交紀錄冊顯示，澐璟新售出兩伙涉資近7980萬元，當中實用面積1187方呎的第8座27樓B室，3房間隔，連一個車位以4500萬元售出，實呎37,911元（連車位），創項目及啟德跑道區成交價及呎價雙新高。

朗濤增設全新海景示範單位

另保利與尚嘉控股合作、樓花期長約29個月的油塘朗譽，推售部署亦如箭在弦，發展商計劃下周一（21日），開放設於九龍灣的示範單位予傳媒預覧，料日內公布項目樓書。

此外，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，最新增設全新海景示範單位予準買家預約參觀；上述全新示範單位為第1座6樓C室，實用面積1648方呎，採4房3套間隔，示範單位由環保家具品牌主理室內設計及裝潢，以木製家具、配搭柔和色調為主調，帶出舒適居家感。

加息陰霾下，買家繼續持觀望態度，恒地（0012）紅磡黃埔街必嘉坊．迎匯，昨日首輪銷售23伙，即日售約3伙，涉資逾1901萬元。

必嘉坊．迎匯首輪料沽3伙

新地（0016）已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，最新透過招標售出別墅RV 3地下B室，實用面積1121方呎連665方呎花園，成交價1620萬元，實呎14,451元。

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