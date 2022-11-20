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領峯3房戶3年實蝕約150萬

【明報專訊】在加息陰霾下，二手市場明顯受壓，業主不惜劈價求售，個別業主更蝕讓離場。其中將軍澳日出康城未因將軍澳跨灣大橋將於下月啟用而帶動造好，區內領峯一個3房單位，3年實蝕約150萬元離場。

中原地產分行經理黃仕斌表示，領峯7座高層右翼A室，實用面積680方呎，3房連套房間隔，原業主上月起以830萬元放售，惟一直未獲洽詢，近日接受較高的議價空間，終減價50萬元或約6%、以780萬元易手，實呎11,471元。原業主2019年5月以880萬元購入，持貨逾3年，轉售帳面蝕100萬元或11%，若計算交易雜費，實際蝕約150萬元或17%。

愉景新城3房累減172萬易手

另一方面，荃灣愉景新城有單位劈逾百萬後易手。美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，有關單位為7座中層A室，屬實用面積647方呎的3房戶，原業主上月初起以1050萬元放售，放售一周後便主動減價170萬元或16%至880萬元，隨即獲買家垂青，雙方議價後再減2萬元、終以878萬元易手，累積減價172萬元或16%，實呎13,570元。原業主2014年11月以700萬元購入單位，持貨8年，大幅減價後帳面仍獲利178萬元，單位期內升值25%。

廣明苑2房未補價345萬沽

居屋市場方面，同錄劈價逾百萬元的成交。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳廣明苑廣隆閣（B座）中層14室新近易手，實用面積429方呎，2房間隔，原業主在今年2月起放售，當時叫價448萬元（未補地價），至近期本港銀行連環加息，樓價亦有下調迹象，主動減價80萬元或18%至368萬元（未補地價）。

ONE INNOVALE 3期售出3伙

魏氏續稱，近日一名區外白居二買家取得購買證後，積極在將軍澳物色單位，心儀單位望園景及附企理裝修，睇樓後隨即議價，終以綠表價345萬元易手，累積減價103萬元或23%，實呎8042元。原業主2010年以104萬元（未補地價）購入，持貨12年，帳面獲利241萬元或2.3倍。

新盤市場方面，市况亦淡靜，昨日錄得逾10宗一手成交，恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna（項目第3期），昨日售出3伙，其中一伙為E座8樓11室，實用面積304方呎，成交價469.09萬元，實呎15,431元。

[香港地產]

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