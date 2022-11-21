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海怡兩房估價月跌6% 私宅最傷

【明報專訊】除居屋外，過去一個月十大私宅屋苑的單位估值亦下挫。在60個估價個案中，有54個個案過去一個月來的估價報跌，佔比同樣為九成，惟跌幅相對居屋屋苑較小，跌幅最大為鴨脷洲海怡半島一個兩房單位，最新估值911萬元，按月跌約5.9%（見表2）。

自2012年起本報挑選十大指標屋苑，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、藍田麗港城及紅磡黃埔花園，合共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港（2388）、恒生銀行（0011）進行網上估價，即合共60個估價個案。

新都城「一枝獨秀 」按月升1.57%

該60個個案中，有九成、即54個估價個案按月下調、跌幅由不足1%至5.9%；另5個個案估值按月無升跌；只有一個個案估值在過去一個月錄升幅，屬將軍澳新都城2期一個644方呎單位，中銀香港11月新估價按月升1.57%。該60個個案中跌幅最大為海怡半島實用面積584方呎20座中層A室兩房戶，11月中滙豐、恒生估值均為911萬元，較10月中968萬元按月跌57萬元或約5.9%，最新實呎估值15,599元。對比去年同期估值1035萬元累計跌近124萬元或12%。

業界預料 年底估價跌幅將收窄

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，市場原期望施政報告有新放寬樓市政策，惟報告未有為市場帶來逆轉性改變，而下半年樓價跌幅較快，第三季平均二手樓價錄約4%跌幅，跌幅較上半年2%上升。她預料，第四季估價將續呈下跌趨勢，但下調跌幅或會收窄。

[香港地產]

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