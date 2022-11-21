澐璟3房連車位5101萬沽 跑道區新高價

澐璟推出一周，累積沽出12伙、估計吸金逾4.1億元；昨日成交單位還包括第6座26樓A室，實用面積950方呎3房戶，連車位以3653.08萬元售出，實呎38,453元，料呎價為跑道區住宅新高，上述兩宗成交的買家，均採用720日成交期。

朗譽今向傳媒開放示位

此外，保利置業與尚嘉控股合作發展的油塘全新盤朗譽，今日首度向傳媒開放設於九龍灣的示範單位，料快將上載樓書和公布開售詳情。朗譽由2座組成、共提供634伙，標準戶實用面積246至730方呎，涵蓋開放式至3房戶，主打1房及2房；另設3伙連天台特色戶，實用面積714至1601方呎，最大一伙屬5房間隔，項目關鍵日期為2025年3月31日。

恒地（0012）旗下項目粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日錄得6宗成交，涉資逾3378萬元，令整個ONE INNOVALE系列今年夏天推出以來，總共售出1000伙；至於新售出單位，包括E座11樓1號室，實用面積683方呎3房戶，成交價965.41萬元、實呎14,135元。

ONE INNOVALE系列共售1000伙

協成行旗下已屆現樓的何文田勝利道芳菲，以1046.2萬元售出9樓C室，實用面積414方呎2房戶、實呎25,271元；芳菲去年夏天推出至今累售9伙，而上述新成交屬芳菲暫時最高成交價。

[香港地產]