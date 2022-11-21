本月物業買賣料3700宗 近4年新低

【明報專訊】樓市交投氣氛持續不景，中原地產最新統計指出，11月截至16日整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業），暫錄1933宗、涉資153.9億元（具體反映10月市况），預計全月錄3700宗、涉300億元，料將較10月的4443宗、涉327.6億元，按月分別跌16.7%及8.4%；相關宗數料屬自2018年12月錄3038宗後、47個月來即近4年新低，金額屬自2020年1月290.4億元後的34個月新低位。
中原研究部高級聯席董事黃良昇認為，利率持續向升，買家入市態度持續趨審慎，影響整體樓市交投。
一手私宅方面，11月截至16日暫錄141宗記、涉總值28.9億元，預計全月錄約350宗、涉40億元，將較10月697宗、涉72.2億元，按月分別跌49.8%及44.6%；相關宗數、金額料是自今年4月錄257宗、涉36.2億元後，同屬7個月新低。期內登記宗數暫時最高新盤，是恒地（0012）粉嶺北大型屋苑ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），暫錄40宗、涉1.68億元。
新盤以One INNOVALE第3期表現最佳
二手私宅方面，同期暫錄1170宗登記、涉97.8億元，預計全月錄約2300宗、涉190億元，將較10月錄2220宗、涉188億元，按月分別微升3.6%及1.1%。大型屋苑方面，11月暫以沙田第一城錄23宗、涉1.2億元，最為活躍。