moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

薈臻1房560萬沽 業主料損手兩成

【明報專訊】雖然早前港府推出境外專才置業可獲退回辣稅的計劃，但部分放盤業主仍要蝕讓單位；其中西營盤薈臻一個迷你戶，雖獲非本地專才願意另付辣稅、並以560萬元入市，惟原業主持貨8年，連使費料要蝕約22%離場。

買家另付168萬辣稅 居港7年可退回

美聯高級分區營業經理林懋霖稱，上述薈臻實用面積259方呎高層C室一房戶，以560萬元成交、實呎21,622元，買家並非港人，需付三成辣稅料涉約168萬元，預計待居港7年後以高端人才通行證計劃資格申請退稅；原業主2014年以681萬元一手買入，帳面已蝕約121萬元，若連稅項及其他使費料實蝕約152萬元或22%。

美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園4期第3座低層H室，實用面積825方呎3房套間隔，今年3月以約1,380萬元放盤，因原業主離港發展，終以約1045萬元成交、實呎12,667元，即減價335萬元或24%；原業主2018年4月以約1200萬元購入，帳面已蝕約155萬元，若連同使費料實蝕約222萬元或19%。

將廣3房售690萬 業主蝕近一成

世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良稱，將軍澳廣場第3A座中層C室，實用面積496方呎3房間隔，原業主叫價730萬元放售，最新減價至690萬成交，實呎13,911元，即減價40萬元或5%；原業主2017年以712萬購入，帳面已蝕22萬元，若連各項使費，料實蝕約63萬元或約9%離場。

10組準買家搶天晉2房 930萬成交

不過，二手減價盤具吸引力，中原地產高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳天晉1期第3座高層E室，實用面積538方呎山景2房單位，原業主放盤叫價1100萬元，減價170萬元或15%吸引10組準買家洽購，終以930萬元售出、實呎17,286元；原業主2011年12月487.9萬元一手購入，帳面賺逾442萬元或91%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款