海堤灣畔均呎1.2萬 重返兩年前

明報記者 何嘉慧

中原地產分行高級分區營業經理胡國輝表示，海堤灣畔第1座極高層F室，實用521方呎2房間隔、望山景及海景；原業主叫價950萬元，因急需換樓，最終減價320萬元或約34%，以630萬元易手，實呎12092元。

原業主2017年3月以595萬元購入單位，持貨5年，帳面只賺35萬元或6%。

他續稱，二手市場買家以上車客和換樓客為主，用家要求較高，期望購入裝修好、景觀美的高層單位，因此中低層單位成交平淡，相信現市况下，業主要大幅減價，單位才可獲承接。

新元朗中心2房呎售1.25萬

市場不乏低價成交，中原地產副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心4座中層C室，實用466方呎2房間隔，原業主開價590萬元，新近以585萬元沽出，實呎12554元；是次成交價較屋苑同座高層同室單位早前成交價560萬元，多25萬元或4.5%；原業主2014年2月以400萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利185萬元或46%。

市區方面，有投資者趁樓價回軟入市，購入連約盤收租。中原地產市務經理林忠煜表示，銅鑼灣灣景樓新錄C座中層3室成交，實用635方呎2房套間隔，以705萬元連租約易手，實呎11102元。

林續稱，單位現時以月租2.2萬元租出，以上述成交價計，新買家享租金回報率約3.7厘；原業主2018年6月以880萬元購入單位，持貨4年，帳面蝕175萬元或近兩成；若連使費計，料實蝕逾224萬元或25%。

太古城3房套房1160萬沽出

美聯物業營業經理范浩軒表示，港島東指標屋苑太古城新錄景天閣中層E室易手，實用約715方呎3房連套房間隔，單位對上兩層同室單位，較早時以1442萬元易手，而是次單位原業主近日叫價下調至市價約1200萬元，但終以1160萬元沽出，實呎16224元，即比市價低約40萬元或3%，惟原業主2010年7月以約700萬元購入，帳面仍賺約460萬元或66%。

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