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跨灣大橋效應 將軍澳5日80二手成交 全月勢破200宗創半年高 觀望氣氛漸散

【明報專訊】將軍澳跨灣大橋將於下月11日通車，加上區內二手價近月大幅回調，吸引部分買家加快入市步伐，本月區內二手交投急升。據地產代理數據顯示，過去5日將軍澳共錄約80宗二手成交（包括私人屋苑及居屋），佔本月暫錄約190宗逾四成，比上月同期約130宗急升約四成半，料本月全月成交宗數不但破200宗大關，更創半年按月新高，反映區內觀望氣氛正逐漸消散。

明報記者 歐陽慧恩

南豐廣場2房 額印鬆綁即沽

事實上，本月雖然尚有一周才完結，但將軍澳本月二手成交量已超上月全月189宗。中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，買家見區內樓價已有一定跌幅，加上跨灣大橋下月通車，近日買家均加快入市步伐，其中將軍澳南豐廣場6座中層E室，實用面積447方呎，2房間隔，以655萬元成交，實呎14,653元。原業主2019年11月745萬元購入，額印鬆綁即沽出，帳面蝕讓90萬元或12%，連使費計料實蝕約130萬元或17%。

LP6一房3年半帳蝕24萬

中原地產分行經理黃仕斌亦表示，將軍澳日出康城LP6第5座高層N室，實用面積379方呎，1房間隔，原業主為長線投資者，以600萬元易手、實呎15,831元。原業主2019年3月以624.4萬元一手購入，現帳面蝕24.4萬元或約4%；若連使費計料或實蝕約51萬元或8%。據悉屋苑對上一宗面積、間隔同類型單位成交於10月錄得，同屬第5座高層N室，以638萬元易手，新成交做價較之低38萬元或約6%。

其他地區大型屋苑續見蝕讓，紅磡黃埔花園本月迄今暫錄約8宗成交，撇除樓層因素，最新平均實呎12,897元，比去年同期平均實呎17,245元下跌25%。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，屋苑2期18座低層A室，實用面積389方呎，2房間隔，以540萬元成交，實呎13,882元。原業主2019年4月676.8萬元購入，帳面蝕136.8萬元，連使費計料實蝕約180萬元或27%。

祥和苑2房銀主盤453萬易手

另外，美聯助理聯席董事鮑頴鴻表示，灣仔杜智臺低層D室，實用面積354方呎，2房間隔，以約460萬元易手，實呎12,994元。原業主2017年約590萬元購入，帳蝕130萬元或約22%，連使費計料或實蝕約155萬元或26%。

此外，觀塘居屋祥和苑亦錄銀主盤易手個案，中原地產分行高級分行經理王能表示，屋苑C座中層4室，實用面積483方呎，2房間隔，屬銀主盤，於自由市場以453萬元易手，實呎9379元，而原業主則早於1984年以24.09萬元未補價購入單位，其後單位淪為銀主盤。

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