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新「白居二」客入市 天水圍12成交最旺

【明報專訊】新一期「白居二」客正式獲批「購買資格證明書」，大批「白居二」買家隨時入市，其中上車屋苑及居屋物業集中地之一的天水圍，就成為「白居二」客近日入市熱門地區，過去周末至少錄7宗相關成交，當中屏欣苑涉7宗佔最多。

屏欣苑佔7宗最多

中原地產分行經理曾慧敬表示過去周末天水圍居屋交投升溫，錄至少12宗成交，當中區內樓齡較新的屏欣苑佔約7宗，屬周末區內未補價居屋成交最多屋苑。屏欣苑B座低層5室，實用面積453方呎，2房間隔，以340萬元未補價售出，實呎7506元。原業主2018年197.22萬元未補價向房委會買入，持貨約4年帳面獲利142.78萬元或72%。

另世紀21分行經理魏仕良指出，過去周末將軍澳錄多宗「白居二」成交，其中一名區外客以438萬元未補價購入寶明苑A座中層8室，實用面積597方呎，3房間隔，實呎7337元。原業主1998年以約93萬元向房委會未補價一手購入，業主持貨約24年，帳面獲利345萬元或3.7倍。

世紀21奇豐區域董事蔡惠娟稱，粉嶺嘉盛苑過去周末錄4宗「白居二」成交，比前周末僅1宗急升3倍，其中嘉明閣（A座）低層03室，實用面積606方呎，3房改2房間隔，獲同區上車客以322萬元未補價承接，實呎5314元。原業主1995年7月以88.12萬元向房委會未補價一手購入，持貨逾27年，帳面獲利233.88萬元或2.6倍。

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