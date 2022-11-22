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朗譽最快本周開價 首批最少127伙

【明報專訊】雖然近日樓市氣氛淡靜，但仍有發展商加快推盤步伐。保利置業（0119）與尚嘉控股合作、樓花期長約28個月的油塘朗譽，昨日上載樓書，並同時開放兩個交樓標準示範位予傳媒參觀（睇樓手冊見B4版）。

保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，最快本周開放示範單位予公眾參觀，以及公布首張價單，定價將參考九龍東、將軍澳及港鐵沿線屋苑，首批料不少於127伙。

開放式面積最細246呎

據朗譽樓書顯示，屋苑由兩座物業組成，標準樓層每層9至11伙，設3部升降機，樓盤共提供634伙，實用面積246至1601方呎，其中以實用面積305至364方呎的1房佔最多，共設285伙，佔樓盤約45%；實用面積466至589方呎的2房單位，則設有252伙，佔樓盤約40%。換言之，1、2房單位共有537伙，即佔項目單位總數634伙約85%。

朗譽面積最細單位，位於第2座標準樓層F室，實用面積246方呎開放式間隔；面積最大一伙則為2座41樓A室，實用面積1601方呎另連429方呎平台，採5房3套間隔。

另綜合市場資訊，11月至今主要新盤累積錄約45宗取消交易或撻訂，昨日單日新增約9宗。當中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna，E座2樓8室，實用面積436方呎，2房間隔，成交紀錄冊顯示，本月13日以640.13萬元售出，惟交易未有進展，料買家遭沒收5%訂金涉約32萬元。益兆及俊和合作發展的旺角雋薈，新錄2宗撻訂，為本月中以469.2萬元售出的25樓B室、及以440.3萬元售出的21樓E室，實用面積為168方呎及160方呎，兩伙交易未有進展，料買家遭沒收5%訂金涉約23.4萬和22萬元，即發展商共殺訂約45.4萬元。

柏傲莊III單日再增6宗撻訂

另外，須拆卸重建的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊III，再新增6宗取消交易個案。成交紀錄冊顯示，6伙單位於去年6月以993.1萬至2746萬元售出、分佈於第1A、1B、8A座的中高層單位，買家已於本月18日取消交易，6伙共涉樓價逾1.11億元。

柏傲莊III去年8月迄今累錄約341宗取消交易，佔已售單位總數約845伙逾四成，取消交易單位估計涉銷售總額約54億元。

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