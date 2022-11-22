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恒地活道舊樓批強拍 底價3億

【明報專訊】疫情下仍積極進行市區重建的恒地（0012），其持有大部分業權的灣仔活道19至21號及永祥街22至30號項目，最新獲土地審裁處批出強拍令，底價3億元，較2020年申請時估值約2.1506億元高近四成。

料與毗鄰地盤合併 樓面增至7萬呎

資料顯示，上述項目佔地約2208方呎，現為1幢樓高6層的住宅大廈，包括7個舖位及10個住宅單位，若以可建樓面約24,228方呎計，每方呎樓面地價即約1.24萬元。恒地年報顯示，項目將與毗鄰地盤合併發展，地盤面積將擴展至6392方呎，可建樓面亦會增至70,790方呎。

另外，由財團於2020年向土審處申請強拍的中環擺花街11及13號及15及17號兩個舊樓物業，最新被土審處駁回申請。文件顯示，由於該財團現時已持有擺花街15及17號全數業權，故土審處駁回該部分的強拍申請，至於未持有全數業權的擺花街11及13號部分則可繼續申請。資料顯示，有關財團於2020年就上述項目提出強拍申請，當中涉及4個地盤，當時項目估值逾4.09億元。

聯合道56至58號全幢標售 估值約2億

另方面，市建局將在九龍城一帶進行大規模重建，區內接連有業主趁機推出地盤放售，世邦魏理仕指出，九龍城聯合道56至58號全幢（紅框示），現以招標形式推出，截標日期為下月21日。據悉，項目市場估值約2億元。

世邦魏理仕香港資本市場家族及私募投資執行董事莫偉豪表示，上述物業坐落於聯合道，距離宋皇臺港鐵站僅5分鐘步程，物業現為一幢樓高六層的商住大廈，地盤面積約為2,570方呎，屬住宅甲類（2）地盤，重建後可享開揚景觀，最高可建建築面積約23,130方呎。莫又稱，參考市區大型重建項目，市建局上月以23.88億元把土瓜灣榮光街/崇安街發展項目批予信置（0083）伙招商局置地（0978），未計算其他發展要求及合作條款，每方呎樓面地價約8571元，成交價較之前已回落近三成。

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