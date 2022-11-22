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莫華倫家族沽工廈 9年帳面獲利340萬

【明報專訊】柴灣工業城一向有不少名人投資者，如歌手張敬軒、立法會議員謝偉俊等，都曾為或現為該廈名人業主，而一向鍾情物業投資的著名歌唱家莫華倫家族成員，新近亦售出柴灣工業城一個單位，持貨9年，帳面獲利340萬元。

資料顯示，上述物業為柴灣工業城2期中層04室，面積約1771方呎，上月底以968萬元易手，實呎5466元，原業主以辦事易有限公司（Easy Office Limited）作登記，公司董事為莫綺文（MOK, BEATRICE），為著名歌唱家莫華倫家族成員，2013年628萬元購入，持貨約9年，帳面獲利340萬元或54%。

皇后大道東地舖呎售近21萬

市場消息表示，灣仔皇后大道東182號順豐國際大廈地下一個舖位，面積以約62方呎，最新以約1288萬元售出，呎價約20.8萬元。舖位原業主於2010年以910萬元購入，持貨12年，帳面獲利378萬元或42%。據悉，該舖現租予餅店，月租逾3.2萬元，租金回報約3厘。

觀塘瑞和街805方呎舖5980萬放售

另外，美聯旺舖營業董事吳采霖表示，觀塘瑞和街永輝樓地下D號舖，面積805方呎，連698方呎入則閣樓及70方呎天井，合共1573方呎，最新叫價5980萬元放售，呎價約38,016元，物業現連租約出售，舖位現由連鎖點心店承租，租金回報約3.3厘。

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