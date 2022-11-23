新地奪藝術廣場大樓 擴西九版圖 區內商業總樓面681萬呎 郭炳聯：發揮聯動效益

明報記者 林尚民

上述西九藝術廣場大樓項目，原於去年11月推出招標，今年2月、即第五波疫情大爆發初期截標，當時收最少4份標書，包括新地、信置（0083）、領展（0823）及華懋；西九管理局其後優化招標條款，中標財團發展及營運權由34年延長至47年、直至2070年，並於上周再度截標，據悉最終只餘下新地入標。

西九管理局昨晚公布，項目由新地全資附屬公司力享有限公司投得。

藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積合共約69.96萬方呎，包括67.2萬方呎辦公室、2.69萬方呎零售/餐飲/消閒用途。新地是次投得為期約47年的發展權和營運權，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

不過，該局未有進一步透露中標價，僅表示項目截標時收到一份標書，經審視管理局委聘的3位獨立估價師，提供的平均估價及其他相關因素後，認為新地標價符合市場水平，並決定接納其標書。

立法會議員謝偉銓指，是否透露中標價，每個機構都有自己的商業決定；至於以現市况批出，中標價會否較年初時低，謝表示難以估計，亦沒有人可以估計若今次不批出，往後再招標的價錢，會否比現時更佳。

綜合各主要測量師行估計，項目總市值約介乎28.6億至49億元，每方呎樓面地價約4090至7000元。

議員：是否公布中標價屬商業決定

新地主席兼董事總經理郭炳聯回應，集團繼2019年底投得高鐵西九龍總站上蓋大型商業項目後，今次屬新地在該區另一地標性項目，項目會與ICC、高鐵西九龍總站上蓋項目發揮聯動效益。

馮程淑儀：屬以藝術為主題商業項目

另西九管理局行政總裁馮程淑儀指出，項目旨在為香港建構獨特的文化樞紐、和以藝術為主題的特色商業項目，並帶來長期收入，以支持西九實踐其文化使命。

[香港地產]