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駿景園連錄4宗成交 全部獲利

【明報專訊】二手樓價持續下滑，帶動部分屋苑交投回升，其中火炭指標屋苑駿景園，新近連錄4宗獲利二手成交。中原地產高級營業董事黃澤文表示，駿景園第7座高層C室，實用面積958方呎3房套房間隔，望園景及山景，原業主叫價1248萬元，最終減價43萬元或3%後，以1205萬元沽出，實呎12,578元；原業主2009年6月以588萬元購入，帳面賺617萬元或逾1倍。

此外，駿景園第9座中高層D室，實用面積1039方呎3房套房間隔，望山景，原業主因移民原叫價1280萬元，減價135萬元或11%，以1145萬元易手，實呎11,020元；原業主2014年12月以1075萬元購入，帳面獲利70萬元或6.5%。黃指出，駿景園11月至今累錄11宗成交，超越4月9宗成交，屬今年單月最旺紀錄。

海翩滙3房1268萬沽 帳賺兩成

另將藍隧道快啟用之際，帶動區內二手交投。美聯物業區域聯席董事馬立成表示，將軍澳君傲灣第2座中層C室，實用面積516方呎，2房間隔，望少海景，新近以785萬元易手，實呎15,213元，買家為外區換樓客，以銀行網上估價高逾5%的價格入市；原業主2015年3月以653萬元購入，帳面賺132萬元或20%。

另美聯物業助理聯席董事張國峰表示，將軍澳半新盤海翩滙第5座中層H室，實用面積773方呎3房套房間隔，原業主叫價1400萬元，減價132萬元或9%後，獲區內換樓客以1268萬元承接，實呎16,404元；原業主2016年9月以1049.3萬元購入單位，帳面獲賺218.7萬元或約21%。海翩滙本月暫錄3宗交投，較10月全月僅1宗成交增兩倍。

美樂3房525萬易手 呎價7565元

新界方面，祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋美樂花園第3座中層A室，實用面積694呎3房戶，原業主減價75萬元或近13%後，於自由市場以525萬元易手、實呎7565元；原業主2010年以約222萬元購入（自由市場），帳面賺303萬元或約1.4倍。

[香港地產]

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