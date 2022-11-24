長實3盤擬明年登場 涉近2500伙 郭子威料樓市明年下半年轉勢 推港島南岸3期

明報記者 容婌維

今年賣樓套260億元 BORRETT佔八成

資料顯示，若與去年全年長實售出約900伙、吸金約120億元比較，雖然今年售出逾450伙，較去年大跌五成，但物業銷售總額按年增逾1倍，主要來自出售21 BORRETT ROAD收益。若扣除9月份一次過出售21 BORRETT ROAD共152伙餘貨予新加坡基金、套現的207.66億元，長實今年實際售出約300伙，套現逾52億元。去年錄得成交涉及約7個項目，除去年全新推出、與新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第1期外，亦涵蓋21 BORRETT ROAD、淺水灣90 REPULSE BAY ROAD等豪宅項目和其他新盤餘貨。

郭子威表示，明年部署推出3個住宅新盤，包括油塘東源街項目、屯門青山公路飛揚第2期、以及港島南岸第3期，3盤共涉近2500伙。

飛揚2期油塘東源街攻上車戶

其中，東源街項目合共提供886伙，將分期推出，涉及228伙的第1期已於上月申請預售，預計於2024年底落成，樓花期約25個月；飛揚第2期則涉及400伙，早於今年5月獲批預售，意味可隨時登場，樓花期同樣25個月。郭透露，上述兩盤均部署明年上半年推出，主打中小型單位，戶型涵蓋1房至3房，預計吸引上車客，而東源街項目大部分單位可享海景，料可吸引家庭換樓客。至於享有港島市區及鐵路上蓋優勢的港島南岸第3期，郭則表示最快明年中才推出，項目將分3A及3B兩期推售，分別提供約600伙，戶型由2房起至4房，希望吸引有實力的買家入市。

明年全年樓價料約5%波幅

郭子威坦言，由於美國息口仍處於上行周期，預料明年上半年樓市持續疲弱，最快下半年起才會好轉，全年樓價料有約5%波幅，減息則最快2024年才會出現。不過，發展商財政穩健，不急於套現，預期新盤定價將保持平穩。近期不少地產業界人士促請政府「撤辣」，郭認為，樓市現時僅因疫情及環球經濟等因素受到短暫影響，加上市場已習慣相關政策，現階段沒有撤辣的急切性。

除住宅外，長實明年亦部署推售紅磡鶴園街商業項目，該項目前身為康力投資大廈的地盤，獲批重建為兩座商廈，用作商店、辦公室、食肆等用途，總樓面佔約50.9萬方呎，預計2025年落成，亦擬明年上半年推售，發展商希望吸引高科技初創公司進駐。

（發展商專訪）