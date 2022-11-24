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新地奪安達臣商業地呎價2684元 3個月平逾半

【明報專訊】雖然商業市道在疫情下大不如前，但作為龍頭發展商的新地（0016），卻接二連三投得商業項目。繼前日（22日）奪得西九藝術廣場大樓項目後，新地昨日再以2.96億元投得觀塘安達臣道第二幅商業地，每方呎樓面地價僅2684元，較今年8月領展（0823）投得的同區首幅商業官地低逾五成。有測量師指，因項目需分開兩幅地皮發展，加上近期官地地價屢見新低，令是次每方呎樓面地價大幅低於同區3個月前水平。

雷霆：擬斥10億建中檔民生商場

新地副董事總經理雷霆回應本報查詢表示，集團很高興投得地皮，並指該區將來人口密度高，擬建中檔民生商場，預計總投資額約10億元。地政總署公布，上周五截標的安達臣道對出、測量約份第3約地段第1077號商業用地，以2.96億元批予新地旗下子公司，地盤面積約5.7萬方呎，指定作「非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）」用途，最高可建樓面約110,287方呎，每方呎樓面地價約2684元。

資料顯示，區內首幅商業地，由領展於今年8月以7.66億元投得，可建樓面約13.92萬方呎，每方呎樓面地價5501元。換言之，今次新地中標的每呎樓面地價，不但較3個月前大跌51%，亦較市場預期下限3.7億元低兩成。另據地政總署資料，項目上周五（18日）截標，共收到4份標書，除新地外，亦有領展、信置（0083）及長實（1113）。美聯測量師行董事林子彬表示，是次項目地價較市場預期為低，主要由於市况調整影響，加上息口趨升，增加投資成本，故項目的入標數目已較首幅為少，而且項目分開兩幅地皮發展，發展成本將有所增加，此外部分車位需用作公眾停車位之用，料相關的安排及成本將在出價上反映。

測量師指項目分開兩地發展影響出價

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，今次中標價符合預期，因上一幅地皮中標價遠高於第二標價，今次成交價更能反映現時市况下的地價及商用物業價值。

他又稱，商業地比住宅地跌幅較大，除了因供應與庫存量大，空置率遠高於住宅以外，亦由於投資商用物業回本及達至收益平衡時間較長有關，風險亦較住宅發展為高。

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