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朗譽明日首開示位予公眾參觀

【明報專訊】11月整體新盤交投氣氛淡靜，綜合市場資訊，本月迄今暫時僅錄約200宗一手成交，惟個別全新市區盤的開售步伐仍如箭在弦。保利置業（0119）及尚嘉合作、樓花期長約28個月的油塘朗譽，明日對外開放設於九龍灣的展銷廳及示範單位。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽快將公布開價，料首批將不少於127伙。

朱美儀表示，朗譽早前上載樓書後，洽購查詢反應熱烈，故明日起正式開放示範單位予公眾參觀，料下月開展首輪開售。朗譽提供634伙，標準單位屬開放式至3房，實用面積246至730方呎，當中約85%屬1房、2房戶；另設3伙特色戶，實用面積714至1601方呎。

預計下月首輪開售

此外，朗譽昨日向傳媒開放全新連裝修示範單位，以第2座28樓C室為藍本，實用面積578方呎2房連儲物室戶型，單位樓層高度為3.15米；全屋以啡銅色作為主調，洋溢時尚格調。廳區格局方正，可擺放4人餐桌、梳化及茶几，外接22方呎露台，加強通風效果；單位屬梗廚設計，連接16方呎工作平台。設計師將儲物室及其中1間睡房打通，成為工作間，以玻璃屏風分隔；主人房擺放雙人，落地玻璃窗令室視野開揚。

柏傲莊III本月34宗取消交易

另一方面，新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊III，本月迄今錄約34宗買家取消交易個案。

據成交紀錄冊顯示，去年6月以991.9萬元、1143.8萬售出的第8B座27樓D室、第1B座26樓C室，買家已取消交易；項目自去年8月迄今，累積錄約344宗取消交易，佔已售出單位總數約845伙約41%，相關取消交易單位，估計涉銷售總金額約54.3億元。

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