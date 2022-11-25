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波斯富街舖呎價6萬 不足1年跌四成 昔日屢誕舖王 盛滙基金半億入市

【明報專訊】雖然本港實施「0+3」，不過本港零售市道未有好轉，核心區舖位身價低處未算低。其中盛滙商舖基金最新以5000萬元購入銅鑼灣寶明大廈地下一個舖位，為該基金首次進駐銅鑼灣區，呎價僅約6.25萬元，對比同地段波斯富大廈一個舖位今年初成交呎價約10.3萬元，不足一年同地段街舖呎價大跌近四成。

明報記者 甘潔瑩 林尚民

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金最新購入的舖位為銅鑼灣波斯富街96至106號寶明大廈地下D舖，作價5000萬元，以舖位面積800方呎計，呎價約6.25萬元。目前商舖由時裝店以月租7.8萬元租用，租金回報僅約1.9厘。

時裝店7.8萬承租 低10年前近九成

李又稱，商舖正對利舞臺廣場，2011至2014年間此舖由喜運佳鐘錶店承租，月租高達55萬元，即現時租金由高峰下跌86%。資料顯示，原業主1993年2月2550萬元購入上述商舖及毗鄰C舖，單計今次已售出的D舖，帳面已獲利2450萬元。

事實上，舖市高峰期時，波斯富街一帶屢誕下多個舖王，但現時已風光不再，若撇除新世界（0017）正進行收購的波斯富街54至76號、利園山道5至27號快樂大廈等舊樓，同地段對上一個舖位成交為今年1月初，由胃仙U港、澳總經銷商全球藥業倫氏家族或相關人士，以7400萬元購入的波斯富街77至83號波斯富大廈地下A號舖，該舖位於今次寶明大廈舖位斜對面，面積約720方呎，呎價約10.3萬元，即今次成交舖位呎價於不足一年跌約39%。

盛滙商舖基金今次售出之舖位，亦鄰近資深投資者劉軍2012年以11.42億元、呎價約5.4萬元購入寶榮大廈前泉章居舖位，該舖當年除為區內最大額舖位買賣外，更一度成為全港舖王，以成交呎價而言，盛滙今次購入該舖呎價已進一步重返10年前水平。不過，劉軍2014年把地舖部分以2.1億元售予位元堂，2017年再以4.68億元沽出餘下部分予冠華鏡廠或有關人士，合共套現約6.78億元，帳面共蝕約4.64億元或四成。

凱施餅店6800萬沽漢口道舖

另外，被指拖欠部分員工的薪酬及強積金供款、並多次被業主入稟追討欠租的凱施餅店或相關人士，近月先後沽出多個舖位，市場消息指，由該公司持有的尖沙嘴漢口道53號地舖，面積約1000方呎，早前推出放售時有指市值約1.1億元，但據最新消息指，該舖最終以約6800萬元售出，呎價約6.8萬元。資料顯示，凱施餅店或相關人士2005年以4800萬元購入上述舖位，持貨約17年，帳面獲利約2000萬元或35%。

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