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長江中心獲承租 共享工作間疫下租全層

【明報專訊】除商舖外，寫字樓租賃市場在疫情下亦最受打擊，過去名人租客雲集的中環長江中心，最新獲共享工作空間營辦商The Great Room租用全層樓面。The Great Room創辦人及行政總裁洪可珈表示，全新據點位於長江中心45樓全層，本月將投入服務，期望吸納科技、金融、專業服務公司的租戶，目標是明年首季出租率達70%。

私人辦公室每月會籍萬元起

洪表示，長江中心是The Great Room於亞洲的第8個據點，是未來數月內於亞洲新開設的三大據點之一，該據點設有22 間私人辦公室，包括兩個企業辦公室（Enterprise Units）、流動辦公桌（Hot Desk）和客戶專屬的流動辦公室（Hot Offices）的共享工作廳。私人辦公室每月會籍由1萬元起（以每張辦公桌計算），可同時使用位於太古坊一座、每月會籍由3600元起的流動辦公桌，而虛擬辦公室及一日通行證的價錢則分別為每月900及400元。她表示，全新旗艦共享工作空間提供更多設備，不僅設多用途活動空間、育嬰室、電話亭等，亦設符合人體工學家具、影音設備等，更設有駐場咖啡師為會員提供即場調製飲品。

洪氏表示，不少亞太區企業以內地為業務重心，會選擇在香港落戶或設據點，而本港自放寬檢疫限制後，全球各地對亞太區共享工作間的需求上升，旗下在太古坊一座的共享工作間的據點，現時出租率逾80%，以本地辦公室客戶為主。另集團計劃在新加坡及曼谷開設新的共享工作間，預計明年春季開幕，同時亦在上海物色地點設據點。她預計，未來共享工作間的需求將日漸提高。

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