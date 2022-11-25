美孚頂層無𨋢戶 呎價跌穿9000元

領峯3房738萬沽 5年實蝕一成

張仲賢指出，屋苑最少約6年未曾有單位以實呎低於9000元成交，而屋苑上月亦錄得同類單位易手個案，位於美孚新邨6期恆柏街4號頂層單位，實用670方呎，以630萬元易手，實呎9403元。

另外，將軍澳日出康城於跨灣大橋開通前，仍頻錄低價或蝕讓成交個案。中原地產分行經理黃仕斌表示，日出康城領峯8座高層RA室，實用665方呎，3房1套間隔，原以850萬元放盤，後累減112萬元或13%，以738萬元易手，實呎11,098元，做價亦比同類單位去年高峰期回落約兩成。資料顯示，原業主2017年以775萬元買入，帳面蝕37萬元或5%，連使費計料實蝕約80萬元或約一成。

領都事故同層撻訂重售 跌價14%

黃氏續指，區內領都5座左翼中層D室，實用972方呎，4房1套間隔，以968萬元易手，實呎9959元。單位曾於今年7月以1120萬元售出，其後買家因單位同層曾發生事故而取消交易，至近日再獲買家承接，現成交價比約4個月前低約152萬元或約14%。原業主2016年798萬元購入，帳面獲利約170萬元或約21%。

此外，中原高級分區營業董事柯勇表示，同樣位於日出康城區內的峻瀅II，1座低層F室，實用504方呎，2房間隔，望山景，以620萬元成交，實呎12,302元。原業主2019年3月665萬元購入，帳面蝕45萬元，連使費計料實蝕約80萬元或12%。