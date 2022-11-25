市建局賢居里項目收7份標書

美聯測量師行董事林子彬表示，是次截標項目，中標者需興建政府配套設施等，發展成本上升，預計發展商出價趨審慎。上述項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位；因應近期市況回調，項目估值亦較早前下調，估值由上月底14.6億至17億元，下調約13至20%，即介乎約12.7億至13.3億元，每方呎樓面地價約1.06萬至1.11萬元。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，項目位於港島區，市場有需求，故獨資入標競投。對於加息和近期市況調整，她表示，現時發展商出價已反映相關因素影響。據悉，市建局今次將劃一分紅比例，未來發展商賣樓收入超過35億元，須向市建局提供40%分紅，若以項目總樓面約12.15萬方呎計，相當於每方呎售價約2.88萬元便需要分紅。

萬科牛頭角舊樓下周三強拍

另外，近年一直在本港積極增加土地儲備的萬科香港，由該公司持有大部分業權的牛頭角定富街71至79號舊樓，將於下周三進行強拍，底價1.415億元。物業現為一幢樓高6層商住舊樓，地下設有4個商舖，樓上則有約30個住宅單位，該廈早於1971年落成入伙，樓齡約51年。物業地盤面積約2787方呎，若以重建地積比9倍重建發展，可建總樓面約2.5萬方呎。翻查資料，萬科香港預計將連同毗鄰定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓收購，合併後地盤面積共約9800方呎，料可建樓面約8.8萬方呎。