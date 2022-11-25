moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

山水盈破4個月悶局 4038萬沽洋房

【明報專訊】新盤市場持續淡靜，踏入11月底，本月新盤市場累錄約210宗成交，與上月全月355宗水平仍有距離。不過，個別新盤於淡市下錄得大額成交。路勁（1098）旗下元朗錦田北現樓山水盈，相隔4個月再錄一手成交，成交紀錄冊顯示，最新招標售出洋房5號，實用面積2155方呎，3房3套間隔，另連105方呎平台、1109方呎花園、及230方呎天台，成交價4037.9萬元、實呎18,737元。

利奧坊．壹隅推冬季折扣優惠

資料顯示最新成交單位曾為示範單位，附裝修家具，故呎價較今年7月售出洋房8號實呎17,423元高約7.5%。山水盈至今累沽328伙，佔全盤331伙逾99%，套現逾43.7億元。

此外，市況淡靜下，部分發展商新增折扣吸客。恒地（0012）旗下、樓花期長約18個月的大角嘴利奧坊．壹隅，累售210伙，佔全盤614伙約34%，套現逾13億元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅推出冬季節日優惠，由11月28日起，買家可享樓價1%「冬季折扣」優惠，另推出「冬季傢俬津貼現金回贈」優惠，購買指定標準單位之買家，可獲樓價2%或3%現金回贈。

Park Peninsula命名「海灣半島」

發展商近日着力為已推出項目進行軟銷，其中由9大發展商合組的「啟德跑道區私人發展有限公司」，昨日為啟德跑道區Park Peninsula的中文名稱命名為「海灣半島」，並公布項目標誌。該公司表示，「海灣」意指在這個全新綜合多元化地段，集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅功能於一體，倚傍優美的維港海岸線，坐擁維港兩岸海景；「半島」則形容三面環海的獨特地形，突顯位處海中央的優勢，與英文名稱「Park Peninsula」互相呼應。目前已推出市場、並隸屬海灣半島一部分的項目，僅得會德豐、恒地（0012）等牽頭的MIAMI QUAY I，市場預計，該項目或緊隨海灣半島命名後公布新銷售部署。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款