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朗譽均呎1.8萬 市區新盤2年新低 開放式戶414萬起 保利4年前每呎地價9257中標

【明報專訊】樓市正值調整期，發展商開價保守，由保利置業（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽，昨公布首批128伙價單，折實均呎17,938元，為近2年來首批折實均呎最低市區新盤；一個實用面積261方呎開放式戶，折實413.95萬元入場，為區內近4年最低入場費新盤。發展商指，項目定價為「Chill級世界盃入門價」，即日起開放設於九龍灣富通中心的示範單位及收票，最快下周開售。

明報記者 林尚民

整批單位以定價計均呎21,104元，即供折實均呎17,938元，為五礦地產（0230）蔚藍東岸首批折實均呎17,688元後，近2年來首批折實均呎最低市區新盤；同區宏安（1243）曦臺2019年3月首批折實均呎17,578元。換言之，今次朗譽開價，與2至3年前同區新盤定價相若。

低海傲灣二手實呎9%

資料顯示，今次朗譽所在的高超道地皮，距離港鐵油塘站需約6至8分鐘步程。由保利2018年8月以33億元擊敗其餘9個發展商投得，每方呎樓面地價9257元，為當年市區住宅地皮2年新低，及後項目於同年引入賭王何鴻燊「四太」梁安琪旗下地產投資旗艦尚嘉控股。雖然今次開價與兩年前開價的蔚藍東岸相若，但事實上，蔚藍東岸所在的崇信街與仁宇圍交界，早於2016年8月由五礦地產以40.05億元投得，每方呎樓面地價7068元，當時曾為東九龍每方呎樓面地價新高。

對比同區二手價，同區樓齡3年的海傲灣新近二手成交實呎約1.97萬元，即現時朗譽首批折實均呎較海傲灣低約9%。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀表示，今批單位集中於中低層，定價以市價作參考，首批售價非常優惠，並形容其定價為「Chill級世界盃入門價」。

即日起收票 最快下周開售

上述朗譽預計關鍵日期為2025年3月底，樓花期長約28個月，發展商昨公布首張價單涉128伙，包括17個開放式、41個1房、67個2房及3個3房單位，實用面積由261至730方呎，定價487萬至1574.92萬元，扣除最高15%優惠、即包括5% 180天付款優惠、3%印花稅折扣優惠、3%早鳥優惠、另「起動九龍東」、「悠然見山」、保利悠然會會員及尚嘉會會員優惠各1%（建期計劃最高優惠則為樓價12%）後，折實413.95萬至1338.68萬元，折實實呎15,860至19,484元，另整批128伙以定價計市值約11.4億元，折實價市值約9.7億元。

首批售價及呎價同為最低的單位，位於1座6樓B室開放式單位，實用面積261方呎，折實價413.95萬元，折實實呎15,860元，為同區近4年來最低入場新盤，2018年10月九建（0034）推出的海傲灣，一個實用面積201方呎的2座7樓F室開放式單位，折實價393.5萬元，折實實呎19,577元。

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