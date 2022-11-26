CCL失守160點 按周跌1.57%

三大整體指數齊跌七周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，三大整體指數齊跌破160點，主要反映11月加息當周的市况，而三大整體指數已齊跌7周，反映樓價跌勢未止。他又稱，若市場沒有利好消息可以令短期樓價出現爭持，估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，走勢仍有待觀察。由去年8月歷史高位（191.34點）計，CCL累跌16.50%。若與2021年12月底相比，CCL今年累跌13.43%。

太古城成交彈 5日10宗買賣

近期各大型屋苑做價雖然未見回升，但二手交投開始反彈，其中鰂魚涌太古城，本月至今暫錄17宗成交，但單計過去5日共錄10宗成交，即暫佔本月成交量近六成，反映大型屋苑價跌量升的局面。美聯高級營業經理錢敏義表示，太古城最新成交位於泰山閣低層E室，實用面積689方呎，3房間隔，獲外區用家925萬元購入，實呎13,425元。原業主2007年11月以約413.8萬元購入，帳面獲利511.2萬元或約1.2倍。

晉海再錄蝕讓 2房3年實蝕19%

另將軍澳日出康城晉海再錄蝕讓成交。中原地產分行經理黃仕斌表示，3A座低層D室，實用面積474方呎，2房望園景，以707萬元易手，折合實呎14,916元。原業主2019年4月826.3萬元購入，持貨逾3年半，帳面蝕約119.3萬元或14.4%，連使費計實蝕逾158萬元或19%。