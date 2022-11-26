moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

CCL失守160點 按周跌1.57%

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報159.76點，重返2017年10月水平，按周跌1.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.56點，重返2017年5月水平，按周跌1.58%。CCL（中小型單位）報158.01點，亦重返2017年5月水平，按周跌1.56%。三大整體指數齊跌7周，跌幅明顯擴大，CCL累跌6.37%，CCL Mass累跌6.54%，CCL（中小型單位）累跌6.50%。

三大整體指數齊跌七周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，三大整體指數齊跌破160點，主要反映11月加息當周的市况，而三大整體指數已齊跌7周，反映樓價跌勢未止。他又稱，若市場沒有利好消息可以令短期樓價出現爭持，估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，走勢仍有待觀察。由去年8月歷史高位（191.34點）計，CCL累跌16.50%。若與2021年12月底相比，CCL今年累跌13.43%。

太古城成交彈 5日10宗買賣

近期各大型屋苑做價雖然未見回升，但二手交投開始反彈，其中鰂魚涌太古城，本月至今暫錄17宗成交，但單計過去5日共錄10宗成交，即暫佔本月成交量近六成，反映大型屋苑價跌量升的局面。美聯高級營業經理錢敏義表示，太古城最新成交位於泰山閣低層E室，實用面積689方呎，3房間隔，獲外區用家925萬元購入，實呎13,425元。原業主2007年11月以約413.8萬元購入，帳面獲利511.2萬元或約1.2倍。

晉海再錄蝕讓 2房3年實蝕19%

另將軍澳日出康城晉海再錄蝕讓成交。中原地產分行經理黃仕斌表示，3A座低層D室，實用面積474方呎，2房望園景，以707萬元易手，折合實呎14,916元。原業主2019年4月826.3萬元購入，持貨逾3年半，帳面蝕約119.3萬元或14.4%，連使費計實蝕逾158萬元或19%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款