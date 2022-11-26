恒地中環地王零售樓面92萬呎

據城規會文件顯示，該商業地皮面積51.63萬方呎，現規劃為綜合發展區等，恒地提出作綜合辦公室、商業及零售發展和政府用途，略為放寬建築物高度限制。申請地點主要是空置土地，部分被郵政總局、天星小輪停車場、連接國際金融中心及中環碼頭的臨時行人天橋佔用等。

多過國金中心商場零售樓面15%

資料顯示，項目分東、西面兩個地盤，西面地盤以地積比率3.13倍發展商業部分，擬建3幢6至10層高物業，有關建築物高度限制最高為50米（主水平基準上，下同），而寫字樓主要在第2及3座。東面地盤則屬非商業部分，發展地積比率約0.48倍，擬建低層園景行人平台，並在平台下提供商業設施，包括重置後的天星鐘樓，建築物高度由原來的16米，申請放寬56%至25米，有別於西面建築物，東面建築物樓高僅1至2層。

總樓面161萬呎 重置天星鐘樓

整個項目總樓面約161.46萬方呎，當中零售樓面佔92.33萬方呎，佔整個項目的57%，而商廈樓面約69.13萬方呎，佔整個項目的43%，另提供大量公眾休憩空間，約30.95萬方呎。項目提供963個車位，當中325個為公眾私家車停車位。

項目將分兩期進行，第1期發展為3A用地，位於地盤北面、靠近中環碼頭，包括重置項目及現有公共設施，預計2026年完成，而第2期發展為3B用地，位於地盤南面、鄰近怡和大廈及皇后像廣場，預計2031年落成。

另私募基金豐泰地產或有關人士就灣仔秀華坊31至36號及聖佛蘭士街8至12號用地，向城規會申請以地積比率約10.17倍，重建1幢28層高的住宅大廈，提供216伙住宅，總樓面約10.44萬方呎。項目1及2樓設藝術設施，樓面約4888方呎，在1樓設1間商店或咖啡館，住宅部分位於3樓的平台花園及防火層之上。上述申請由堅雄有限公司、滿盈發展有限公司及仲堅有限公司提出，堅雄有限公司董事為岑婉詩、另外兩間公司董事為馬維俊，二人同屬豐泰地產要員，馬氏更是豐泰地產物業投資董事。