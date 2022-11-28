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合景泰富推香港澳洲兩盤涉590伙 研增在港土儲作可持續發展

【明報專訊】萬科香港、華潤置地（海外）和保利置業（0119）等內房，近日先後推出旗下在香港發展的新盤，另一內房、3年前首次在本港推售啟德住宅尚‧珒溋的合景泰富（1813），集團香港區總經理（海外拓展部）蘇維文接受專訪時稱，合景泰富進入推盤成熟期，與龍光（3380）合作的鴨脷洲豪宅凱玥、獨資發展的澳洲悉尼住宅項目Castle Island，共涉590伙，現正部署登場。蘇續稱，為在香港作可持續發展，集團會積極研究透過私人併購和購買農地，吸納新土儲。

明報記者 林可為

為作可持續發展，不少內房均在香港及海外吸納新土地儲備，蘇維文表示，除立足中國內地外，合景泰富現時在香港、澳洲悉尼、英國倫敦，均有全新住宅及商業發展項目。

指樓面50萬方呎項目最合適

以香港而言，蘇維文稱，繼尚‧珒溋、凱玥後，集團正積極研究透過私人併購、競投官地等途徑，吸納新土地儲備，以壯大發展版圖，當中以發展總樓面約50萬方呎的項目最合「心水」。另外，對港府的北部都會區發展大計，合景泰富亦擬物色區內農地，希望可作住宅發展。

蘇指出，市場對2房、3房單位的需求最殷切，所以未來會以發展此類戶型為主要目標。對本港樓市走勢，他認為息口仍處低水平，加上疫情料近尾聲，以及憧憬香港與內地明年上半年恢復通關，料明年樓市將復蘇。

凱玥料以招標形式發售

銷售部署方面，蘇維文表示，全盤提供295伙的凱玥，市場定位為超級豪宅，早前獲批滿意紙已屆現樓，加上單位全屬大碼設計，目標客源非富則貴，全盤料以招標形式發售。

合景泰富市場及營銷總監楊麗汶補充，凱玥早前已接受貴賓預約參觀現樓示範單位，稍後公布具體銷售部署，會以南區淺水灣、深水灣、薄扶林貝沙灣等豪宅的做價作參考。

資料顯示，合景泰富與龍光合組的財團，是於2017年初，以逾168億元作價，投得凱玥所在的利南道地皮，樓面呎價逾2.2萬元，一度為住宅官地地王，由合景泰富、龍光各佔五成股權。

悉尼住宅累沽40伙 套現1.6億

至於獨資發展的澳洲悉尼新盤Castle Island，蘇維文表示，項目分3期發展共提供295伙，由7幢中低密度大廈組成，單位面積約50至135方米（約540至1450方呎），採1房至3房設計，現正進行土地平整工程，預計2025年第四季至2027年第二季期間，分階段落成。

項目第1期較早時已在澳洲銷售樓花、推出約120伙，目前累沽約40伙，套現逾3000萬澳元（約1.6億港元），單位成交價約60萬至120萬澳元（約320萬至640萬港元）。資料顯示，由悉尼市中心達令港（Darling Harbour），駕車前往項目所處的Castle Hill區，車程估計約20餘分鐘。

另合景泰富早前購入位處倫敦艦隊街的商廈項目（Fleet Street），正進行翻新及加建工程，完成後總樓面逾30萬方呎；蘇維文指，項目市場定位為甲級商廈，鄰近倫敦金融區，目前展開預租，料每方呎租金約港幣60元。

（發展商專訪）

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