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尚‧珒溋凱玥 已獲滿意紙

【明報專訊】合景泰富（1813）2007年開始在香港上市，該集團有份參與發展的兩個香港住宅項目，包括於2019年推出市場發售、與龍湖（0960）合作啟德尚‧珒溋（今年7月以約13億元作價、悉售項目50%權益），以及即將登場的鴨脷洲凱玥。合景泰富香港區總經理（海外拓展部）蘇維文表示，上述兩個市區住宅項目共通點是均已獲當局批發滿意紙、同樣屬現樓，意味買家基本上可即買即住。

凱玥大廈外立面呈波浪形

至於市場定位為超級豪宅的凱玥，蘇維文指出，項目位處港島南區，前臨東、西博寮海峽，以及南丫島的自然景致，項目6幢大廈的外立面均呈弧形設計、具波浪形的不規則線條美；與此同時，住客會所的外觀設計，意念源自豪華郵輪，以配合屋苑臨海而建的特色，同時由日籍設計師負責屋苑園林設計。

295伙廳區均享南區海景

蘇續稱，凱玥全數295伙，各單位的廳區和大部分房間，均享南區海景，是項目最主要賣點；此外，單位裝設有南、北對流窗，以加強室內的通風和採光效果。

凱玥由6座住宅大廈組成，標準單位實用面積介乎1393至3635方呎、屬3房至4房設計；特色戶實用面積由1340至9663方呎，其中9663方呎特色戶屬於5房設計，料為全港最巨型的一手分層住宅單位，項目早前已經上載樓書。

（發展商專訪）

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