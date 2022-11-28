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本月新盤成交暫錄215宗 料難追平上月

【明報專訊】本月雖然不乏全新樓盤登場，惟受加息陰霾、後市不明朗等因素影響下，綜合市場資訊，本月至今主要新盤錄約215宗成交，較上月全月355宗少140宗或近四成；市場未來數天均未有新盤大型銷售活動，料本月難以追平上月成交量。

朗譽3日收逾90票 800人睇樓

全新樓盤方面，保利置業（0119）及尚嘉控股合作、樓花期長約28個月的油塘朗譽，上周五以折實均呎17,938元首推128伙後隨即收票。市場消息稱，項目過去3日估計累收逾90票，而售樓處亦錄約800人次參觀，料項目短期公布首輪銷售安排。

新盤市場由餘貨盤撐場，新地（0016）旗下已屆現樓元朗錦田PARK YOHO Bologna，新售出第8B座3樓C室，實用面積609方呎3房間隔、採開放式廚房，成交價809.59萬元，實呎13,294元；成交紀錄冊顯示，買家採90天付款計劃，並享「家具優惠」。

Bologna 3房成交價809萬

其他發展商主力推售餘貨，中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港1號更新價單，延長4%限時折扣惠至今年12月31日。會德豐啟德現樓OASIS KAI TAK亦更新價單，提供0.5%限時折扣優惠，於明年5月31日前購入單位的買家，可享相關直減折扣，惟同時取消舊有的0.5%「2022全新優惠」，故最高直減折扣仍維持14.5%。

KENNEDY 38特色戶延招標時間

新地牽頭堅尼地城KENNEDY 38，延長兩伙頂層特色戶的招標期，至明年2月28日；單位為33樓A室，實用1000方呎、4房1套連779方呎天台；另33樓B室，實用566方呎2房連書房間隔連491方呎天台。

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